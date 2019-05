V metropole Mexiko zakážu jednorazové plastové výrobky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 10. mája (TASR) - Poslanci mexického hlavného mesta prijali zákon o zákaze plastových tašiek, plastového riadu a iných plastových predmetov na jedno použitie. Do platnosti by mal vstúpiť koncom roku 2020, píše v piatok agentúra AP.Metropola Mexiko s deviatimi miliónmi obyvateľov a ďalšími 11 miliónmi žijúcimi v priľahlých oblastiach je známa bohatou kultúrou pouličných stravovacích zariadení. Obchodníci teraz budú mať viac ako rok, aby prešli na biodegradovateľné výrobky.Zákaz plastových tašiek v Mexiku nadobudne účinnosť v decembri 2020, po ňom by v januári 2021 mal nasledovať zákon o zákaze plastových slamiek, riadov, balónov a iných produktov na jedno použitie.Podľa štvrtkového vyhlásenia poslancov je toto opatrenie nevyhnutné, aby motivovalo podniky k prechodu na ekologickejšie výrobky a aby sa tak znížilo množstvo odpadu, ktoré mesto produkuje.Vo vyhlásení mestského zastupiteľstva sa o pokutách za nedodržiavanie zmieneného zákona nehovorí, dodala AP.