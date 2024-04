Rezort zdravotníctva: Zubné benefity v poisťovniach sa od mája zrušia

Od mája sa zruší poskytovanie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tvrdí, že benefit splnil svoj edukačný účel a je potrebné hľadať nové benefity.





"Edukačný potenciál zvyšovania preventívnych prehliadok prostredníctvom zubného benefitu sa vyčerpal, je potrebné ho prehodnotiť a nájsť nové verzie benefitov, ktoré budú zacielené na prevenciu," uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).Poskytovanie benefitu v súčasnej podobe bude ukončené koncom apríla. "Do tohto dátumu platia individuálne kritériá jednotlivých zdravotných poisťovní pre preplatenie benefitu. Súvisiace žiadosti, ktoré spĺňajú všetky kritériá stanovené príslušnou zdravotnou poisťovňou, budú riadne vybavené," vysvetlilo ministerstvo. Zdroje, ktoré mali zdravotné poisťovne plánované využiť na úhradu zubného benefitu do konca roku 2024, budú presunuté na úhradu inej potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.Rezort ozrejmil, že revíziu benefitov navrhol po konzultácii s Ministerstvom financií SR. "Benefity sú financované z toho istého zdroja ako aj zdravotná starostlivosť, to znamená zo zdravotných odvodov a platieb za poistencov štátu. Je preto dôležité, aby uvedené zdroje prinášali maximálnu hodnotu za peniaze pre pacienta," poznamenal.Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Dajana Petríková deklarovala, že každá zdravotná poisťovňa pracuje na príprave nových benefitov. "Je zrejmé, že zubný benefit naplnil svoj účel a jeho potenciál ďalej zvyšovať účasť na preventívnych prehliadkach sa už vyčerpal. Môžem vás však uistiť, že každá zdravotná poisťovňa pracuje na príprave svojich nových užitočných benefitov pre svojich poistencov," uviedla.