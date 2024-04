Ukrajina žiada systémy na obranu proti ruským vzdušným útokom, aby mohla byť úspešná ako Izrael proti Iránu

15.4.2024 (SITA.sk) - Úspech Izraela a jeho spojencov pri zmarení masívneho útoku iránskych rakiet a dronov na izraelské územie ukazuje, čo by Ukrajina mohla dosiahnuť proti ruským vzdušným úderom, ak by mala väčšiu podporu od svojich partnerov, uviedol v pondelok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba Izraelská protivzdušná obrana v nedeľu ráno s pomocou USA a Británie odrazila útok, na ktorý Teherán použil viac ako 300 bezpilotných lietadiel a rakiet, pričom nedošlo k vážnym škodám ani k obetiam.Kuleba v rozhovore s novinármi v Kyjeve vyzval ukrajinských spojencov, aby „nám dali to, čo potrebujeme, a my urobíme zvyšok práce“.Rusko minulý týždeň proti Ukrajine použilo takmer 130 samovražedných dronov, viac ako 80 rakiet a takmer 700 riadených leteckých bômb, uviedol v nedeľu na sociálnej platforme X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a požiadal spojencov, aby Kyjivu poslali viac systémov Patriot.