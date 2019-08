Rezort zdravotníctva zvažuje pre záchrankový tender trestné oznámenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctvo (MZ) SR zvažuje podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre záchrankový tender. Dôvodom sú medializované informácie o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu v tendri. Podľa Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bol tender v súlade s príslušnou legislatívou.Na prepojenie členov výberovej komisie na víťaza tendra spoločnosti LSE - Life Star Emergency poukázal denník Sme. Súčasný majiteľ firmy Miroslav Micski v minulosti podnikal s jedným z členov komisie, bývalým štátnym tajomníkom MZ SR Máriom Miklošim. V paťčlennej komisii mali sedieť aj dvaja jeho bývalí kolegovia z ministerstva - šéf informatiky Peter Salon a šéfka právneho oddelenia Marianna Kozmannová. Oboch malo ministerstvo upozorniť na konflikt záujmov. Mikloši aj Micski podozrenia pre Sme odmietli.uviedol ÚDZS v stanovisku.Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje stretnutie s jeho šéfom Tomášom Haškom.povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Na to, či by sa mal tender opakovať, MZ SR v súčasnosti nevie odpovedať. Dôvodom je, že zatiaľ nemá jednotlivé rozhodnutia.ÚDZS vyhlásil výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna, týkalo sa 328 bodov. Najviac ich získala slovenská spoločnosť LSE-Life Star Emergency. Nasledovali štátne bratislavská a košická záchranka.povedal jej odborný zástupca Viliam Dobiáš, ktorý je aj šéf Slovenského Červeného kríža.Firma uspela po tom, čo sa z trhu odchádza spoločnosť Falck. Na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 107 staníc záchrannej zdravotnej služby. Sieť staníc pokrýva 39 percent územia krajiny, a to najmä v regiónoch východného, severného a južného Slovenska, ale tiež v Trnave, Bratislave a okolí.doplnil Dobiáš. Poukázal na to, že medzi ich pracovníkmi sú nadštandardné osobnosti slovenského záchranárstva a slúžia trom univerzitám ako akreditovaná vzdelávacia základňa.