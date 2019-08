Poľsko sa s USA dohodlo na lokáciách pre nových amerických vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Varšava 30. augusta (TASR) - Poľské ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojenými štátmi na šiestich lokáciách, kde budú umiestnení ďalší americkí vojaci, ktorých Washington vysiela do Poľska. Informovala o tom v piatok agentúra AP.O vyslaní 1000 príslušníkov amerických ozbrojených síl do Poľska, kde sa momentálne nachádza 4500 amerických vojakov, rozhodol ešte v júni šéf Bieleho domu Donald Trump. USA tiež zriadia v Poľsku veliteľstvo divízie.Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v piatok uviedol, že na šiestich lokáciách, kde budú umiestnení príslušníci ozbrojených síl USA, sa už Poľsko s americkou stranou dohodlo, a o siedmej sa ešte rokuje.Technické podrobnosti o novom nasadení amerických jednotiek v Poľsku, napríklad druh síl a ich umiestnenie, sa mali dohodnúť počas Trumpovej návštevy v Poľsku, ktorá bola naplánovaná na tento víkend. Trump však svoju návštevu odložil kvôli hurikánu Dorian, ktorý sa blíži k juhovýchodnému pobrežiu USA.Na spomienkových podujatiach pri príležitosti 80. výročia začiatku druhej svetovej vojny bude v Poľsku Spojené štáty zastupovať viceprezident Mike Pence.