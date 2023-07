Rheinmetall čoskoro otvorí na západnej Ukrajine závod na obrnené vozidlá

Partnerstvo s Ukrajinou

Posilnenie výroby munície

10.7.2023 (SITA.sk) - Nemecká zbrojárska firma Rheinmetall do 12 týždňov otvorí na západnej Ukrajine závod na obrnené vozidlá. Spoločnosť tiež vyučí Ukrajincov udržiavať tanky a ďalšie obrnené vozidlá, ktoré tam vyrobia, povedal v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN výkonný riaditeľ Rheinmetallu Armin Papperger Ukrajinci „si musia pomôcť sami. Ak by vždy museli čakať na pomoc Európanov alebo Američanov 10 alebo 20 rokov, to nie je možné,“ vyjadril sa.Skôr počas roka Rheinmetall pre noviny Rheinische Post uviedol, že dúfa v otvorenie závodu na výrobu bojových tankov na Ukrajine v hodnote 200 miliónov eur, ktorá by bola schopná vyrobiť zhruba 400 tankov ročne.Papperger teraz povedal, že pracovníci továrne budú vyrábať a opravovať obrnené transportéry Fuchs. Rheinmetall bude prevádzkovať továreň v partnerstve s ukrajinskou obrannou skupinou Ukroboronprom , ktorá ju bude vlastniť.Závod bude podľa Pappergera chránený pred ruskými útokmi.„V súčasnosti existuje veľa tovární, ktoré vyrábajú vojenský tovar [na Ukrajine]. Je to len ďalšia - a aj tú môžeme chrániť,“ povedal.Šéf Rheinmetallu tiež pre CNN uviedol, že v súčasnosti je väčšou prioritou získanie munície pre Ukrajinu, ktorí v súčasnosti vedie protiofenzívu, ako stavanie ďalších tankov.Rheinmetall podľa neho na budúci rok posilní ročnú výrobu delostreleckej munície zo 100-tisíc kusov na 600-tisíc a veľká časť tejto produkcie navyše bude vyčlenená na dodávku Ukrajine. Teoreticky by zbrojovka mohla poskytnúť 60 percent delostreleckej munície, ktorú Ukrajina potrebuje, dodal .Papperger okrem iného skonštatoval, že NATO by malo zvýšiť svoj cieľ na vojenské výdavky členských krajín na tri percentá HDP, pretože Európa nebude pripravená sa riadne brániť v prípadnom ozbrojenom konflikte s Ruskom. Minulý týždeň sa nemeckí zákonodarcovia predbežne dohodli na zaobstaraní munície v hodnote šesť miliárd eur, pričom časť z toho je vyčlenená pre Ukrajinu, uviedol podnikateľ.