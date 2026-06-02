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02. júna 2026
Rheinmetall podpísal s Rumunskom zbrojný kontrakt za 5,7 miliardy eur
Bukurešť nakúpi systémy protivzdušnej obrany, bojové vozidlá aj muníciu v rámci posilňovania obrany NATO. Nemecký zbrojársky koncern
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Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v utorok oznámil podpis kontraktu s Rumunskom v hodnote 5,7 miliardy eur na dodávku výzbroje pre rumunské ozbrojené sily.
Podľa spoločnosti ide o najväčší medzinárodný kontrakt firmy za posledné roky. Dohoda zahŕňa dodávky systémov protivzdušnej obrany, takmer 300 bojových vozidiel, námorných plavidiel a munície pre členskú krajinu NATO na východnom krídle aliancie.
Výhodný úver
Generálny riaditeľ Rheinmetallu Armin Papperger označil kontrakt za „významný úspech“. Dodávky nových systémov sa majú začať v roku 2028 a dokončené majú byť do roku 2030.
Významná časť výroby bude prebiehať priamo v Rumunsku, kde majú vzniknúť tisíce pracovných miest.
Dohoda bola uzavretá v rámci európskej iniciatívy SAFE (Security Action for Europe), prostredníctvom ktorej Európska únia (EÚ) poskytuje členským štátom zvýhodnené úvery na posilňovanie obranyschopnosti.
Ruský dron
Rumunsko v posledných dňoch čelilo zvýšenému napätiu po tom, ako ruský dron zasiahol obytný dom na jeho území pri hraniciach s Ukrajinou.
Incident vyvolal ostré reakcie spojencov v NATO. Európske krajiny pritom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu výrazne zvyšujú výdavky na obranu a prezbrojovanie armád.
Zdroj: SITA.sk - Rheinmetall podpísal s Rumunskom zbrojný kontrakt za 5,7 miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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