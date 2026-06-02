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02. júna 2026

Rheinmetall podpísal s Rumunskom zbrojný kontrakt za 5,7 miliardy eur


Tagy: Kontrakt Nemecký výrobca zbraní Rumunská vláda systém protivzdušnej obrany Zbrojársky priemysel

Bukurešť nakúpi systémy protivzdušnej obrany, bojové vozidlá aj muníciu v rámci posilňovania obrany NATO. Nemecký zbrojársky koncern



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germany_rheinmetall_13473 1 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Bukurešť nakúpi systémy protivzdušnej obrany, bojové vozidlá aj muníciu v rámci posilňovania obrany NATO.

Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v utorok oznámil podpis kontraktu s Rumunskom v hodnote 5,7 miliardy eur na dodávku výzbroje pre rumunské ozbrojené sily.


Podľa spoločnosti ide o najväčší medzinárodný kontrakt firmy za posledné roky. Dohoda zahŕňa dodávky systémov protivzdušnej obrany, takmer 300 bojových vozidiel, námorných plavidiel a munície pre členskú krajinu NATO na východnom krídle aliancie.



Výhodný úver


Generálny riaditeľ Rheinmetallu Armin Papperger označil kontrakt za „významný úspech“. Dodávky nových systémov sa majú začať v roku 2028 a dokončené majú byť do roku 2030.


Významná časť výroby bude prebiehať priamo v Rumunsku, kde majú vzniknúť tisíce pracovných miest.


Dohoda bola uzavretá v rámci európskej iniciatívy SAFE (Security Action for Europe), prostredníctvom ktorej Európska únia (EÚ) poskytuje členským štátom zvýhodnené úvery na posilňovanie obranyschopnosti.



Ruský dron


Rumunsko v posledných dňoch čelilo zvýšenému napätiu po tom, ako ruský dron zasiahol obytný dom na jeho území pri hraniciach s Ukrajinou.


Incident vyvolal ostré reakcie spojencov v NATO. Európske krajiny pritom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu výrazne zvyšujú výdavky na obranu a prezbrojovanie armád.




Zdroj: SITA.sk - Rheinmetall podpísal s Rumunskom zbrojný kontrakt za 5,7 miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kontrakt Nemecký výrobca zbraní Rumunská vláda systém protivzdušnej obrany Zbrojársky priemysel
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