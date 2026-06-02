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02. júna 2026
Branislav Gröhling (SaS): Vládna koalícia s Ficom na čele si robí z ľudí bankomaty – ROZHOVOR
Tagy: Ceny palív Ceny potravín Plán obnovy Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Rozhovory Štátny rozpočet Transakčná daň Životná úroveň
Rozhovor SITA s Branislavom Gröhlingom, predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS). Súčasná vládna koalícia s premiérom Robertom Ficom na ...
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2.6.2026 (SITA.sk) - Rozhovor SITA s Branislavom Gröhlingom, predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS).
Súčasná vládna koalícia s premiérom Robertom Ficom na čele si podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga robí z ľudí bankomaty. V rozhovore pre SITA povedal, že ide o „rozdávačku" peňazí, aby ich ľudia znovu volili, ale ide však o peniaze, ktoré vytiahli od občanov. „Normálne potrebujú peniaze na nejaké nové ministerstvo alebo opatrenia. Čo urobia? Zavedú transakčnú daň. Úplne najväčšiu hlúposť, ktorá môže byť, my ju chceme zrušiť," uviedol.
Gröhling pripomenul, že v parlamente tento mesiac podali návrh zákona na zrušenie transakčnej dane. „Tak nech si ho zoberú, nech to skopírujú, prijmeme to a od budúceho mesiaca tá transakčná daň nemusí platiť a pomôže to celému sektoru, či už podnikateľskému, ale aj zamestnancom, pretože vieme, že transakčnú daň platia aj zamestnanci a prichádzajú takto o peniaze," ozrejmil.
Šéf liberálov sa jedným dychom pýta, či keď teraz potrebuje vláda peniaze napríklad na Prešovskú nemocnicu, tak sa zavedie nejaká ďalšia daň, aby takto vybrali peniaze. „Na jednej strane oni si zvyšujú platy, lebo vieme, že si ministri zvýšili platy o 3 600 eur a premiér o 3 800 eur, a na druhej strane tu podnikateľovi, ktorý robí langoše, naparia pokutu 1 500 eur za to, že nemá diakritiku, to je ten rozdiel, že tu bežní ľudia platia papalášizmus tejto vlády a to musí skončiť," s konštatoval Gröhling.
Poukázal, že vládna koalícia sa už neháda iba medzi sebou, ale aj v rámci samotných strán. Ako príklad uviedol, že minister za Hlas-SD Erik Tomáš zablokoval niektoré návrhy v rámci prorastových opatrení, ktoré má na starosti jeho stranícka kolegyňa, ministerka Denisa Saková.
Na otázku, ako sa pozerá na spor predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka a jeho nominanta, ministra Tomáša Tarabu, uviedol, že „Danko je súčasťou vládnej koalície, tak hádam má nejaké slovo a keď koaličný partner povie, že chce stiahnuť a odvolať svojho ministra, ktorého tam nominoval, tak tí koaliční partneri by mu mali vyhovieť a nie, že Fico povie, že ja som to počul, ale ja si počkám do septembra a vy sa nejako ešte dohodnite."
„To sú akí koaliční partneri, akí majú medzi sebou vzťah? A keď pán Danko chce, aby tam nebol pán Taraba, no tak má poslať žiadosť premiérovi, ten mu nevyhovie. Tak má druhú možnosť, a to je Národná rada, tak nech podá do Národnej rady odvolanie. My mu za to zahlasujeme, celá opozícia," doplnil.
Všetko to podľa neho ukazuje, že táto koalícia už teraz nefunguje, aj keď máme ešte viac ako rok do volieb. Nevie si predstaviť, ako zostavia štátny rozpočet na budúci rok.
Pripomenul, že súčasná vládna koalícia pred voľbami sľubovala občanom istoty. Jediné istoty sú istoty vyšších cien potravín, vyšších cien palív, vyšších daní a životná úroveň stále klesá.
„Ešte majú istoty, že oni si zvýšili platy, ale na ľudí sa absolútne vykašľali. Tu mali byť prorastové opatrenia na podporu ekonomiky, aby sa ľuďom lepšie žilo a tam nemáte čo vymýšľať. To je rovná daň, ktorú navrhujeme, či už pre zamestnancov alebo zamestnávateľov, aby ste naštartovali ekonomiku. To je nulová daň z reinvestovaného zisku, aby ste podporili podnikateľov na Slovensku, aby vedeli viacej investovať, vytvárať nové pobočky, vytvárať nové pracovné miesta. To je nižšie daňovo-odvodové zaťaženie. To sú normálne veci, ktoré vám povie každý," povedal predseda SaS.
Na konštatovanie, že tak budú chýbať peniaze v rozpočte, uviedol, že treba šetriť, lebo máme niektoré zbytočné ministerstvá. Zaradil sem ministerstvo športu, ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ako aj podpredsedu vlády pre plán obnovy.
„Ja v súčasnosti rozprávam, že aj ministerstvo kultúry nepotrebujeme, pretože kultúrna obec by vedela lepšie fungovať, keby tam nemala ministerku Šimkovičovú, a nech takýmto spôsobom šetria," dodal Gröhling pre SITA.
Predseda SaS Branislav Gröhling v rozhovore hovoril aj tom:
Zdroj: SITA.sk - Branislav Gröhling (SaS): Vládna koalícia s Ficom na čele si robí z ľudí bankomaty – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasná vládna koalícia s premiérom Robertom Ficom na čele si podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga robí z ľudí bankomaty. V rozhovore pre SITA povedal, že ide o „rozdávačku" peňazí, aby ich ľudia znovu volili, ale ide však o peniaze, ktoré vytiahli od občanov. „Normálne potrebujú peniaze na nejaké nové ministerstvo alebo opatrenia. Čo urobia? Zavedú transakčnú daň. Úplne najväčšiu hlúposť, ktorá môže byť, my ju chceme zrušiť," uviedol.
Zrušenie transakčnej dane
Gröhling pripomenul, že v parlamente tento mesiac podali návrh zákona na zrušenie transakčnej dane. „Tak nech si ho zoberú, nech to skopírujú, prijmeme to a od budúceho mesiaca tá transakčná daň nemusí platiť a pomôže to celému sektoru, či už podnikateľskému, ale aj zamestnancom, pretože vieme, že transakčnú daň platia aj zamestnanci a prichádzajú takto o peniaze," ozrejmil.
Šéf liberálov sa jedným dychom pýta, či keď teraz potrebuje vláda peniaze napríklad na Prešovskú nemocnicu, tak sa zavedie nejaká ďalšia daň, aby takto vybrali peniaze. „Na jednej strane oni si zvyšujú platy, lebo vieme, že si ministri zvýšili platy o 3 600 eur a premiér o 3 800 eur, a na druhej strane tu podnikateľovi, ktorý robí langoše, naparia pokutu 1 500 eur za to, že nemá diakritiku, to je ten rozdiel, že tu bežní ľudia platia papalášizmus tejto vlády a to musí skončiť," s konštatoval Gröhling.
Poukázal, že vládna koalícia sa už neháda iba medzi sebou, ale aj v rámci samotných strán. Ako príklad uviedol, že minister za Hlas-SD Erik Tomáš zablokoval niektoré návrhy v rámci prorastových opatrení, ktoré má na starosti jeho stranícka kolegyňa, ministerka Denisa Saková.
Spor Danka a Tarabu
Na otázku, ako sa pozerá na spor predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka a jeho nominanta, ministra Tomáša Tarabu, uviedol, že „Danko je súčasťou vládnej koalície, tak hádam má nejaké slovo a keď koaličný partner povie, že chce stiahnuť a odvolať svojho ministra, ktorého tam nominoval, tak tí koaliční partneri by mu mali vyhovieť a nie, že Fico povie, že ja som to počul, ale ja si počkám do septembra a vy sa nejako ešte dohodnite."
„To sú akí koaliční partneri, akí majú medzi sebou vzťah? A keď pán Danko chce, aby tam nebol pán Taraba, no tak má poslať žiadosť premiérovi, ten mu nevyhovie. Tak má druhú možnosť, a to je Národná rada, tak nech podá do Národnej rady odvolanie. My mu za to zahlasujeme, celá opozícia," doplnil.
Všetko to podľa neho ukazuje, že táto koalícia už teraz nefunguje, aj keď máme ešte viac ako rok do volieb. Nevie si predstaviť, ako zostavia štátny rozpočet na budúci rok.
Vyššie ceny, nižšia životná úroveň
Pripomenul, že súčasná vládna koalícia pred voľbami sľubovala občanom istoty. Jediné istoty sú istoty vyšších cien potravín, vyšších cien palív, vyšších daní a životná úroveň stále klesá.
„Ešte majú istoty, že oni si zvýšili platy, ale na ľudí sa absolútne vykašľali. Tu mali byť prorastové opatrenia na podporu ekonomiky, aby sa ľuďom lepšie žilo a tam nemáte čo vymýšľať. To je rovná daň, ktorú navrhujeme, či už pre zamestnancov alebo zamestnávateľov, aby ste naštartovali ekonomiku. To je nulová daň z reinvestovaného zisku, aby ste podporili podnikateľov na Slovensku, aby vedeli viacej investovať, vytvárať nové pobočky, vytvárať nové pracovné miesta. To je nižšie daňovo-odvodové zaťaženie. To sú normálne veci, ktoré vám povie každý," povedal predseda SaS.
Zbytočné ministerstvá
Na konštatovanie, že tak budú chýbať peniaze v rozpočte, uviedol, že treba šetriť, lebo máme niektoré zbytočné ministerstvá. Zaradil sem ministerstvo športu, ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ako aj podpredsedu vlády pre plán obnovy.
„Ja v súčasnosti rozprávam, že aj ministerstvo kultúry nepotrebujeme, pretože kultúrna obec by vedela lepšie fungovať, keby tam nemala ministerku Šimkovičovú, a nech takýmto spôsobom šetria," dodal Gröhling pre SITA.
Predseda SaS Branislav Gröhling v rozhovore hovoril aj tom:
- ako pozerá na zahlásenú spoluprácu Progresívneho Slovenska a Maďarskej Aliancie
- aký očakáva budúcoročný rozpočet
- či chce vládna koalícia na Slovensku ruský štandard
- že Fico robí z úradu vlády cestovnú kanceláriu pre návštevu Moskvy
- či treba ísť cestou Pétera Magyara a po voľbách vytvoriť vyšetrovacie komisie
- že súdy sú na Slovensku samostatné
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Zdroj: SITA.sk - Branislav Gröhling (SaS): Vládna koalícia s Ficom na čele si robí z ľudí bankomaty – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ceny palív Ceny potravín Plán obnovy Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Rozhovory Štátny rozpočet Transakčná daň Životná úroveň
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