Riaditeľ hokejového rozvoja Montreal Canadiens prezradil, na čom musí Slafkovský pracovať

Jednotka draftu nováčikov

Inštrukcie na leto

14.5.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa musel vo svojej prvej sezóne v zámorí veľa vecí naučiť. Významne mu v tom pomáhal Adam Nicholas, riaditeľ hokejového rozvoja v klube zámorskej NHL Montreal Canadiens.Za klub 19-ročný Košičan odohral v aktuálnej sezóne 39 zápasov s bilanciou štyri góly a šesť asistencií. Odborník prezradil, na čom s vlaňajšou jednotkou draftu nováčikov pracoval.„Snažili sme sa ho naučiť, ako hrať po celej dĺžke i šírke klziska a rozlíšiť, kedy je to nutné a kedy nie. Videli ste, že zo začiatku sa snažil mať puk stále na hokejke, vstúpiť s ním do útočného pásma a ukázať svoj talent. Nuž, tak sa v NHL stále nehrá," vysvetlil Nicholas v rozhovore pre oficiálny klubový web.Doplnil, že nedostatky Slafkovského spoločne rozoberali pri analýzach s pomocou videí.„Pracovali sme s ním iba na jeho hernom štýle. Povedali sme si, kedy treba puk nahodiť do pásma, kedy ho nastreliť do voľného priestoru a potom ho dokorčuľovať. Na tieto veci sme sa zamerali a chceli sme, aby si ich osvojil. Mám pocit, že jeho vývoj ide tým správnym smerom a dostáva sa tam, kde ho potrebujeme mať," pokračoval Nicholas, ktorý dal Slafkovskému inštrukcie na leto: „Musí si nacvičil hru za bránkovou čiarou a v predbránkovom priestore, aby bol produktívny aj v týchto oblastiach."Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu utrpel v januári zranenie kolena, ktoré ho vyradilo zo zvyšku sezóny.Slafkovský preto nehral za Slovensko na ostatných majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov a nehrá ani na prebiehajúcom seniorskom svetovom šampionáte. Pred rokom z neho Montreal urobil historicky prvú slovenskú jednotku draftu NHL.