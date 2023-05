Monty Williams už nebude trénerom Phoenix Suns, klub viedol štyri roky

Mužstvo nenaplnilo potenciál

Deväť sezón ako hlavný tréner

14.5.2023 (SITA.sk) - Vedenie klubu zámorskej basketbalovej NBA Phoenix Suns odvolalo z funkcie hlavného trénera Montyho Williamsa, ktorý doviedol tím z amerického štátu Arizona do finále play-off v roku 2021.V minulej aj v aktuálnej sezóne však mužstvo vypadlo v druhom kole a nenaplnilo svoj potenciál. Päťdesiatjedenročný Američan bol piaty najdlhšie slúžiaci kouč v jednom tíme profiligy, Phoenix viedol štyri roky.„Monty bol základom našich úspechov v ostatných štyroch sezónach. Sme mu veľmi vďační za jeho prínos pre klub aj pre miestnu komunitu," vyhlásil generálny manažér a prezident basketbalových operácií v organizácii Suns James Jones. Williams zaznamenal na lavičke Phoenixu bilanciu 194 triumfov a 115 prehier.Tím Phoenix Suns neprešiel v tohtoročnom 2. kole play-off NBA cez najvyššie nasadený Denver Nuggets, v sérii prehral 2:4 na zápasy.Počas pôsobenia Williamsa zvíťazil Phoenix v 63 percentách duelov v základnej časti, no v play-off na to nenadviazal. Vo finálovej sérii pred dvomi rokmi pritom viedol nad Milwaukee Bucks 2:0 na zápasy, ale potom prehrali štyrikrát za sebou. Vlani ho v druhom kole vyradil Dallas Mavericks.Monty Williams má za sebou deväť sezón na poste hlavného trénera tímov NBA, prvých päť strávil na lavičke New Orleans Pelicans. Jeho celková bilancia v základnej časti je 367 triumfov a 336 prehier, v play-off jeho zverenci uspeli v 29 z 56 duelov.V roku 2022 získal ocenenie pre najlepšieho trénera sezóny v profilige, rok predtým skončil v hlasovaní druhý za Tomom Thibodeauom z New Yorku Knicks.