Riaditeľ košického maratónu je s 95. ročníkom spokojný, prišla i elita

Na snímke štart 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 7. októbra 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. októbra (TASR) - Rýchla trať žičlivá k bežcom, ktorí prídu do Košíc po osobné rekordy. To je popri výbornej atmosfére i organizácii významné lákadlo, ktoré každoročne priláka na Medzinárodný maratón mieru množstvo kvalitných vytrvalcov. Tak tomu bolo aj na 95. ročníku, ktorý sa podľa riaditeľa Branislava Koniara vydaril vo všetkých smeroch.Najspokojnejší mohli byť kenskí víťazi Raymond Kipchumba Choge a Milliam Naktar Ebongonová, ktorá vytvorila ženský rekord maratónu, no o spokojnosti hovorili aj ďalší. Najlepší Slovák Tibor Sahajda, ktorý si napriek zdravotným problémom vytvoril kariérne maximum, ale aj riaditeľ MMM Branislav Koniar.netajil. Zaujímavé divadlo ponúkli samotné preteky a boj o popredné priečky. Koniarovi to pripomínalo "presýpacie hodiny.poznamenal.Súboj o najlepšieho Slováka sa podľa očakávania zúžil na boj o lepšieho z dvojice Tibor Sahajda - Jozef Urban. Mladší z dvojice košických bežcov potvrdil pozíciu najlepšieho domáceho vytrvalca a po nevydarených podujatiach vo Valencii či Berlíne si napravil chuť osobným rekordom. Ten má po prvej októbrovej nedeli hodnotu 2:15:59.uviedol Branislav Koniar.Druhý v hodnotení Slovákov Jozef Urban zaostal za Sahajdom takmer o 9 minút.V štartovom poli sa napokon predstavilo celkovo 9 bežcov so statusom IAAF Gold label (7 mužov, 2 ženy). Okrem Sahajdu a ženskej víťazky Milliam Naktar Ebongonovej si "osobáky" vytvorili aj všetci traja muži z medailových pozícií. Svedčí to o rýchlej trati, ktorá praje osobným rekordomdodal Branislav Koniar.