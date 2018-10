Slovákom prvý deň na mládežníckej olympiáde nevyšiel

Na snímke slovenský pretekár Patrik Nagy súťaží v disciplíne Mixed BMX Racing Team event počas III. Olympijských hier mládeže v Buenos Aires 7. októbra 2018. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buenos Aires 7. októbra (TASR) - V prvý deň Olympijských hier mládeže (OHM) v Buenos Aires bolo v akcii šesť slovenských reprezentantov, ani jeden však nedosiahol prenikavý výsledok.Z tria slovenských plavcov nepostúpil do semifinále žiadny. V konkurencii 31 plavkýň skončila na 22. mieste Tamara Potocká v polohových pretekoch na 200 m. Miroslava Záborská s časom 34,39 s na 50 m prsia skončila na 32. mieste. Dávid Gajdoš sa časom 1:04,87 min na 100 m prsia umiestnil na 24. priečke.Veľmi blízko k víťazstvu mala stolná tenistka Tatiana Kukuľková, ktorá nad favorizovanou Srbkou Sabinou Surjanovou vyhrávala 1:0, 2:1 i 3:2 na sety, no napokon prehrala 3:4informoval portál olympic.sk.Radka Paulechová ani Patrik Nagy vo svojom jedinom vystúpení na hrách - v súťaži miešaných družstiev BMX Race v konkurencii 16 jazdcov v každej kategórii do 8-členného finále nepostúpili.