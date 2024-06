Riaditeľ nemocnice Pro Vitae: Lekárom ponúkame porovnateľné financie za menej stresu

Služobné byty aj obklopenie zeleňou

4.6.2024 (SITA.sk) -Neznalých asi prekvapí, že tým najlesnatejším okresom je Gelnica. Šesťtisícové mestečko leží takmer uprostred trojuholníka Košice, Prešov, Spišská Nová Ves a v administratívnom, obchodnom či zdravotnom zmysle je spádovou oblasťou pre približne 30-tisíc ľudí.K dominantám okresného sídla na malebnej rieke Hnilec – symbolicky i vizuálne – patrí nemocnica s vyše štvorhektárovým pozemkom. Na terasovitom návrší neďaleko centra a zároveň v oblažujúcom prírodnom prostredí ju postavili v 50. rokoch minulého storočia podľa projektu architekta Ernesta Krampla v štýle historizujúceho realizmu.Samozrejme, ustanovizeň prešla od roku 1959, keď ju odovzdali do užívania, viacerými prestavbami a rozšíreniami. V súčasnosti funguje ako zariadenie z portfólia neziskovej organizácie Pro Vitae. Čo sa ani za desaťročia nezmenilo, to je faktor situovania v príjemnej scenérii Volovských vrchov ešte umocnenej juhovýchodnou orientáciou svahu.kvituje JUDr. Adam Mahut, MBA., nový riaditeľ nemocnice v Gelnici. Okamžite po svojom nástupe identifikoval akútnu potrebu omladzovania personálu:Menšie regionálne nemocnice sa trápia s deficitom zamestnancov:Napriek určitej odľahlosti regiónu však majú v Gelnici nástroje a zdroje, aby dokázali vyhliadnutých kandidátov presvedčiť, že sú zamestnávateľom, u ktorého sa oplatí pracovať:Predstavy lekárov po promóciách aj nižšieho zdravotníckeho personálu sa zväčša spájajú so špičkovými pracoviskami vo veľkých medicínskych centrách.Adam Mahut však upozorňuje na kontext:V záujme naplnenia personálnych štandardov potrebuje zariadenie Pro Vitae v dohľadnom čase prednostne doplniť počty lekárov a sestier v ambulantnej časti. Aktuálne hľadajú najmä internistu a geriatra, ale aj gastroenterológa, cievneho a takisto aj rehabilitačného lekára.Príslušný okres patrí v zmysle siete všeobecných lekárov a špecialistov medzi takzvané čierne, v ktorých je potreba navýšenia kapacít ambulantného sektora najvypuklejšia:Nemocnica v Gelnici momentálne rekonštruuje a modernizuje svoju poliklinickú časť a dopĺňa technologické vybavenie o prístroje najpokročilejších generácií:Podľa Adama Mahuta je prioritou rozvojových projektov a investičných akcií zriaďovanie nových všeobecných aj špecializovaných ambulancií:Riaditeľ nemocnice oceňuje predvídavosť rozhodnutia prevádzkovateľa, ktoré síce možno bolo medzi obyvateľmi nepopulárne, ale nutné v záujme ekonomickej udržateľnosti:Išlo o reprofilizáciu s prihliadnutím na špecifiká regiónu:Nemocnica v Gelnici sa zameriava na starostlivosť o dlhodobo chorých, pre ktorých vyčlenila jedno poschodie. Lôžkové oddelenie tohto typu otvorili v januári 2008. O päť rokov neskôr sprevádzkovali Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. V súvislosti so sociálnym úsekom je ambíciou zvýšenie počtu lôžok prostredníctvom vybudovania dvoch nových malokapacitných priestorov.hovorí na záver Adam Mahut.