Riaditeľ Tour de France má koronavírus, Sagan a ďalší cyklisti mali negatívne testy

Ochorenie COVID-19 v realizačných tímoch

Pozitívny test = koniec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 - Nedeľňajšie a pondelkové testy na cyklistických pretekoch Tour de France 2020 neodhalili ani jedného jazdca s koronavírusom, všetkých 166 cyklistov môže pokračovať na 107. ročníku "Starej dámy".Organizátori TdF urobili stovky odberov a pred štartom utorkovej rovinatej 10. etapy sa všetci jazdci dozvedeli dobré správy. Zatiaľ sa nemusí zbaliť a odcestovať do domácej karantény ani jeden cyklista.Počas predchádzajúcich dvoch dní však odhalili ochorenie COVID-19 u členov realizačných tímov v zoskupeniach Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers a Mitchelton-Scott, v každom po jednej osobe. Všetci s okamžitou platnosťou museli opustiť všetky tzv. bublinu. Informáciu priniesli organizátori prostredníctvom tlačovej správy, podľa ktorej má koronavírus aj riaditeľ pretekov Christian Prudhomme. Ďalšie detaily nie sú známe.Už pred štartom TdF museli všetci jazdci aj členovia tímov podstúpiť testy a odvtedy fungujú v tzv. bubline, teda sú v minimálnom až žiadnom priamom kontakte s okolitým svetom. Musia sa držať stranou od fanúšikov aj sponzorov.Zdravotný protokol Tour de France 2020 je neúprosný. Ktokoľvek s pozitívnym testom bude musieť opustiť karavánu TdF a pri počte dvoch a viac nakazených v jednom tíme v priebehu siedmich dní končí v pretekoch celé družstvo. Do úvahy však prichádza aj možnosť zlého vyhodnotenia testu.Inými slovami, pozitívny test ešte v skutočnosti nemusí znamenať naozaj človeka reálne nakazeného koronavírusom. Negatívnu skúsenosť so zle vyhodnoteným testom mali ešte na menších pretekoch pred Tour de France aj veľké tímy Ineos Grenadier či Bora-Hansgrohe.Po náročnom pyrenejskom víkende strávil pelotón Tour de France pondelkový voľný deň v prímorskom departmente La Charente na západe Francúzska. Preteky pokračujú v utorok desiatou etapou, ktorá bude profilovo zrejme najjednoduchšia spomedzi všetkých v tomto ročníku. Na cyklistov od 13.45 h čaká 168,5 km po úplnej rovine medzi dvoma ostrovmi Ile d'Oléron a Ile de Ré.Šprintérska prémia príde na rad po 129 km v Chatellailon-Pláge. Na nej aj v hromadnom šprintérskom závere sa očakáva sa tvrdý boj o zelený dres medzi Petrom Saganom a Samom Bennettom. Slovenský obhajca triumfu v bodovacej súťaže zatiaľ vedie s malým náskokom 7 bodov.