Tour de France 2020 (10. etapa): Sagan stratil zelený dres. Na prémii Bennetta zdolal, ale v špurte nie (video+foto)

Írsky cyklista Sam Bennett zvíťazil v utorkovej 10. etape 107. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Deceuninck-Quick Step sa presadil v záverečnom špurte 168,5 km dlhej rovinatej trasy z Ile d'Oléron do St-Martin-de-Ré, druhý bol Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal) a tretí finišoval Peter Sagan. (Bora-Hansgrohe). Slovák prišiel o zelený dres, ktorý opäť získal Bennett.



Trojnásobný majster sveta Sagan dosiahol svoje prvé pódiové umiestenie na tohtoročnej Tour, celkovo sa postavil na pódium postavil 46-krát, pričom dosiahol dvanáste tretie miesto. V bodovačke je však druhý, keď na Bennetta stráca 21 bodov. "Máme za sebou nervóznu etapu, v ktorej sa každý obával vetra. Takmer celý deň sa išlo v protivetre a miestami fúkal bočný vietor. Vo finále sa odohral chaotický šprint a Sam Bennett ukázal, že dokáže vyhrať etapu. Získal zelený dres, ale sme v polovici pretekov. Myslím si, že na tratí je stále niekoľko dôležitých príležitostí, ako si ho zobrať späť," uviedol Sagan podľa portálu cycling-info.sk.



Dvadsaťdeväťročný Bennett sa dočkal prvého triumfu na Tour de France a stal sa šiestym Írom v histórii, ktorému sa podarilo vyhrať etapu. "Ešte si to poriadne neuvedomujem. Chcem poďakovať celému tímu. Vždy som sníval o víťazstve na Tour de France, ale ani som si nevedel predstaviť, aký je to pocit. Nečakal som, že sa mi to podarí, pretože som mal pocit, že som vyšprintoval neskoro, ale vyšlo to," citoval web podujatia dojatého Bennetta.



Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) pred Kolumbijčanom Eganom Bernalom z tímu Ineos Grenadiers. Sagan je na 96. priečke s mankom 44:07 minúty na lídra.



Po voľnom dni pokračoval program Tour rovinatou etapou na pobreží Francúzska. Na pretekárov nečakali žiadne stúpania a profil trate favorizoval klasikárov. Pár kilometrov po štarte sa dostali do úniku Stefan Küng z Groupama-FDJ a Michael Schär z CCC. Na čele pelotónu pracovali jazdci tímu Jumbo-Visma, na ktorých sa doťahovali a pretekári z SAE Emirates či Bahrajn McLaren. Na rovinatej trati mohol zamiešať kartami vietor, no v úvode pretekov fúkal iba mierny. Postupne začali v balíku zvyšovať tempo pretekári z Deceuninck-Quick-Step a Lotto-Soudal, utečenci mali náskok asi 90 sekúnd. Na popredných miestach sa pohyboval aj Sagan. Približne sto kilometrov pred cieľom sa objavil aj bočný vietor, no stále nebol dosť silný na to, aby výraznejšie prehovoril do priebehu etapy. Pelotón stále zvyšoval tempo a napokon pohltil únik Künga a Schära, nezastavil ho ani pád, ktorý rozdelil balík, Sagan sa nepríjemnostiam vyhol a figuroval vpredu chystajúc sa na rýchlostnú prémiu. Tá bola naplánovaná 39 km pred cieľom a napokon o ňu prejavilo záujem iba kvarteto jazdcov: Sagan, Bennett, Bryan Coquard a Matteo Trentin, ktorý ju napokon vyhral. Slovenský jazdec bol druhý pred Bennettom a virtuálne zvýšil náskok v bodovacej súťaži na deväť bodov práve pred Írom.



Asi sedemnásť kilometrov sa zdvihol vietor a pelotón sa začal trhať, Sagan sa udržal v hlavnom poli. Preteky poznačil ďalší pád, na zemi sa ocitol Jonas Koch z CCC, technické problémy sa nevyhli Julianovi Alaphilippeovi, ktorý dostal defekt. O víťazovi rozhodli posledné metre, Sagan sa držal v popredí, no v záverečnom špurte mu Bennett nedal šancu, Slovák napokon preťal cieľ tretí za Ewanom. Sagan sa na pódiu predstavil na tohtoročnej Tour po prvý raz, no radosť mu pokazil Bennett, ktorý vďaka triumfu získal zelený dres.

10. etapa Ile d'Oléron - St-Martin-de-Ré (168,5 km):



1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quick-Step) 3:35:22 h, 2. Caleb Ewan (Aus./Lotto-Soudal), 3. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 4. Elia Viviani (Tal./Solutions Credits), 5. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 6. André Greipel (Nem./Israel Start-Up Nation), 7. Bryan Coquard (Fr./Vital Concept), 8. Cees Bol (Hol./Team Sunweb), 9. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 10. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie: 1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 42:15:23 h, 2. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) + 21 s, 3. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) + 28, 4. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) + 30, 5. Nairo Quintana (Kol./Team Arkea-Samsic) + 32, 6. Rigoberto Uran Uran (Kol./EF Pro Cycling), 7. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) + 44, 8. Adam Yates (Brit./Mitchelton-Scott) + 1:02 min, 9. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) + 1:15, 10. Mikel Landa Meana (Šp./Bahrain-McLaren) + 1:42, ... 96. SAGAN +44:07



bodovacia súťaž: 1. Bennett 196 b, 2. SAGAN 175, 3. Bryan Coquard (Fr.) 129

Peter Sagan v Top 3 v etapách na Tour de France 45 1. MIESTO (12) 2012 (3): 1. etapa (Liége – Seraing, 198 km), 3. etapa (Orchies – Boulogne-sur-Mer, 197 km), 6. etapa (Epernay – Metz, 205 km)

2013 (1): 7. etapa (Montpellier – Albi, 205,5 km)

2016 (3): 2. etapa (Saint-Lô – Cherbourg-en-Cotentin, 183 km), 11. etapa (Carcassonne – Montpellier, 162,5 km), 16. etapa (Moirans-en-Montagne – Bern, 209 km)

2017 (1): 3. etapa (Verviers – Longwy, 212,5 km)

2018 (3): 2. etapa (Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon, 182,5 km), 5. etapa (Lorient – Quimper, 204,5 km), 13. etapa (Bourg d’Oisans – Valence, 169,5 km)

2019 (1): 5. etapa (Saint Dié des Vosges – Colmar, 175,5 km) 2. MIESTO (22) 2012 (3): 13. etapa (Saint-paul-trois-châteaux – Cap d’Agde, 217 km), 14. etapa (Limoux – Foix, 191 km), 20. etapa (Rambouillet – Paríž, 120 km)

2013 (4): 2. etapa (Bastia – Ajaccio, 156 km), 3. etapa (Ajaccio – Calvi, 145,5 km), 6. etapa (Aix-en-Provence – Montpellier, 176,5 km), 13. etapa (Tours – Saint-Amand-Monrond, 173 km)

2014 (4): 1. etapa (Leeds – Harrogate, 190,5 km), 3. etapa (Cambridge – Londýn, 155 km), 7. etapa (Epernay – Nancy, 234,5 km), 12. etapa (Bourg-en-Bresse – Saint-Étienne, 185,5 km)

2015 (5): 2. etapa (Utrecht – Neeltje Jans, 166 km), 5. etapa (Arras – Amiens, 189,5 km), 6. etapa (Abbeville – Le Havre, 191,5 km), 13. etapa (Muret – Rodez, 198,5 km), 16. etapa (Bourg-de-Péage – Gap, 201 km)

2016 (2): 10. etapa (Escaldes-Engordany – Revel, 197 km), 21. etapa (Chantilly – Paríž, 113 km)

2018 (3): 1. etapa (Noirmoutier-en-l’ile – Fontenay-le-Comte, 201 km), 4. etapa (La Baule – Sarzeau, 195 km), 8. etapa (Dreux – Amiens, 181 km)

2019 (1): 1. etapa (Brusel – Brusel, 194,5 km) 3. MIESTO (10) 2012 (1): 18. etapa (Blagnac – Brive-la-Gaillarde, 222,5 km)

2013 (2): 5. etapa (Cagnes-sur-Mer – Marseille, 228,5 km), 12. etapa (Fougéres – Tours, 218 km)

2014 (3): 15. etapa (Tallard – Nimes, 222 km) 2015: 4. etapa (Seraing – Cambrai, 223,5 km), 7. etapa (Livarot – Fougéres, 190,5 km)

2016 (3): 1. etapa (Mont-Saint-Michel – Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont, 188 km), 4. etapa (Saumur – Limoges, 237,5 km), 14. etapa (Montélimar – Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux, 208,5 km)

2018 (1): 7. etapa (Fougéres – Chartres, 231 km)

2019 (1): 7. etapa (Belfort – Chalon sur Saone, 230 km)





