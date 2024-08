Riaditelia SND upozorňujú na chaos a neistotu, žiadajú ministerku Šimkovičovú o bezodkladné usmernenie

Žiadosť o usmernenie

22.8.2024 (SITA.sk) - Riaditelia Slovenského národného divadla (SND) adresovali ministerke kultúry otvorený list , v ktorom opätovne upozorňujú na komplikovanú situáciu, do ktorej ministerka svojou nečinnosťou dostáva SND.Ministerku opätovne žiadajú o bezodkladné usmernenie v otázke ďalšieho fungovania SND po odvolaní generálneho riaditeľa Mateja Drličku , keďže doteraz nebol vymenovaný nový ani poverený zastupujúci generálny riaditeľ a SND je už viac ako dva týždne bez štatutárneho zástupcu.„So žiadosťou o usmernenie Vás dvakrát kontaktoval v mene SND a nás ostatných riaditeľov a vedúcich zamestnancov dnes už bývalý ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák , avšak bez Vašej spätnej väzby,“ uvádza sa v otvorenom liste ministerke Šimkovičovej, pod ktorým sú podpísaní riaditeľ Technicko-prevádzkového úseku Ľubomír Čarvaga, riaditeľka Činohry Miriam Kičiňová, riaditeľka Úseku ľudských zdrojov Petra Lanáková, riaditeľ Úseku GR Matúš Maderič, riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní Samuel Rihák, riaditeľka komunikácie Barbora Šajgalíková a riaditeľ obchodu Patrik Taliga.Ministerku požiadali o usmernenie, koho aktuálne z hľadiska organizačných, právnych a technických otázok môžu považovať v súlade s právnymi predpismi za štatutárny orgán SND.V liste tiež žiadajú o usmernenie, ako má SND postupovať pri podpisovaní písomností, napr. uzatváranie zmluvných vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, vyjadrenia na súdy, odpovede na žiadosti o informácie, vymenovávanie komisii na vyhodnocovanie verejných obstarávaní a iných písomností, keďže doteraz tieto úkony vykonával generálny riaditeľ SND.„V mnohých prípadoch je SND viazané lehotami na zaslanie odpovede alebo vyjadrenia, taktiež aj v zmluvných vzťahoch, takže nepodpisovaním a verifikovaním týchto dokumentov môže dôjsť nielen k ohrozeniu novej nadchádzajúcej divadelnej sezóny, ale k tomu, že sa SND dostáva do omeškaní v plnení si zákonných či zmluvných povinností, čo je častokrát spojené nielen s finančnými sankciami, ale sa s oslabením postavenia v súdnych sporoch, či iných konaniach,“ píšu v liste ministerke riaditelia SND.Ako ďalej uvádzajú riaditelia, v oznámení o zneplatnení odvolania riaditeľky Baletu SND Niny Polákovej sa dozvedeli, že za zastupujúceho štatutára sa označila ministerka Martina Šimkovičová. Ministerstvo kultúry SR vystupuje voči SND ako zriaďovateľ, avšak nemáme vedomosť o existencii právneho predpisu, ktorý by ministerku kultúry oprávňoval automaticky vykonávať úkony štatutárneho orgánu SND v čase, keď tento nie je menovaný alebo poverený,“ uvádza sa v liste s poukázaním na to, že činnosť Ministerstva kultúry SR a SND podlieha verejnoprávnym normám, ktoré vychádzajú zo základných ústavných princípov.Riaditelia sa domnievajú, že v prípade, ak žiadny právny predpis nepriznáva ministerke kultúry SR kompetenciu vystupovať ako štatutárny zástupca SND, nemôže sama z vlastného rozhodnutia vykonávať úkony, ktoré priznáva generálnemu riaditeľovi SND Štatút SND.„V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás preto tiež dovoľujeme požiadať o vysvetlenie, na základe akých právnych noriem a predpisov ste „zneplatnili“ odvolanie Niny Polákovej Matejom Drličkom, najmä ak konštatovanie neplatnosti úkonov majú v kompetencii výlučne súdy,“ píše sa v liste.Podľa riaditeľov SND nekonaním a neusmerňovaním zo strany zriaďovateľa čelí divadlo a najmä jeho zamestnanci neistote, zmätku a chaosu, ohrozený je aj začiatok divadelnej sezóny.„SND nie je aktuálne schopné plniť si svoje zákonné a zmluvné povinnosti a z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o čo najskoršie usmernenie a vysvetlenie, aby SND mohlo naďalej fungovať a vykonávať svoju činnosť v zmysle platných právnych predpisov,“ uzatvárajú riaditelia.