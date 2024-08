Situácia v Policajnom zbore sa stáva neudržateľnou, Šutaj Eštok ju podľa Krúpu nie je schopný riešiť (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.8.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) nie je schopný riešiť situáciu v Policajnom zbore , ktorá sa aktuálne stáva neudržateľnou. Polícia musí v súčasnosti riešiť viacero problémov, ako je napr. zvýšená odchodovosť policajtov, „rozklad“ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) či dopady novely Trestného zákona, a to, akým spôsobom je polícia limitovaná pri riešení narastajúcej kriminality.Uviedol to poslanec Juraj Krúpa SaS ) na štvrtkovej tlačovej besede a dodal, že minister Šutaj Eštok pri nástupe do funkcie sľuboval, že situáciu v Policajnom zbore zlepší.„Je veľa policajtov, ktorí sa nám ozývajú a ktorí nám píšu a hovoria, že túto situáciu nezvládajú a odmietajú sa na tom, čo sa deje v Policajnom zbore podieľať. Budeme vidieť masívnu odchodovosť policajtov. To bude mať za následok, že v polícii bude nedostatok príslušníkov, ktorí budú schopní riešiť situáciu, ktorá na Slovensku vzniká,“ tvrdí Krúpa s tým, že minister vnútra prišiel s riešením, že každému policajtovi, ktorý odslúžil 20 rokov, poskytne päťtisíc eur, ak ostane o tri roky dlhšie v službe.„Toto je nekoncepčné riešenie, ktoré vôbec nereflektuje situáciu. Minister sľuboval, že situáciu bude riešiť tak, že zruší NAKA a policajti z NAKA budú prevelení do obvodov, kde sú potrební,“ dodal poslanec SaS.Krúpa však pripomína, že po prípadnom zrušení NAKA odíde do obvodov len sto policajtov. Minister tak podľa Krúpu znevažuje prácu policajtov, neváži si ich a pohŕda nimi.