Riaditeľka Bibiany stopla recenziu knihy o zmene pohlavia, vedecká rada časopisu odstúpila a obvinila ju z cenzúry

Postavená pred hotovú vec

Citlivá téma

Požiadala ich o komunikáciu

22.6.2024 (SITA.sk) - Vedecká rada časopisu Bibiana revue doručila otvorený list riaditeľke Bibiany Petre Flach, v ktorom ohlásila svoje odstúpenie.Šéfredaktorka časopisu Bibiana revue Eva Andrejčáková plánovala do najnovšieho dvojčísla zahrnúť recenziu knihy „Ani holka ani kluk“ od autora Marto Kelbl, v slovenskom preklade „Stáva sa Elu“, ktorá sa zaoberá témou zmeny pohlavia dieťaťa.Riaditeľka Petra Flach však zverejnenie recenzie odmietla. Vedecká rada časopisu obvinila riaditeľku Bibiany Flach z cenzúry. Tá však trvá na tom, že nejde o cenzúru, ale o zodpovedné rozhodnutie v rámci náplne inštitúcie, ktorá sa primárne venuje deťom, detskej literatúre a výchove detí umením. Časopis vychádza už vyše 30 rokov pod hlavičkou Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti.„Bola som postavená pred hotovú vec bez práva sa k čomukoľvek vyjadriť s očakávaním, že jediné, čo mám a môžem urobiť ako vydavateľ, ktorý nesie plnú zodpovednosť, je so všetkým súhlasiť, inak budem obvinená z cenzúry,“ hovorí Flach.Riaditeľka Bibiany tiež zdôrazňuje, že témy sexuálnej výchovy a zmeny pohlavia nepatria do predmetu činností Bibiany. Navrhuje otvorenú a citlivú diskusiu na túto tému, pričom chce zohľadniť pohľady psychológov a odborníkov.Flach doplnila, že už dve knihy, ktoré sa venovali podobnej problematike sexuality, sa dostali do kolekcie Najkrajších kníh Slovenska a vyvolali množstvo negatívnych reakcií. Je to citlivá téma, ku ktorej je potrebné pristupovať s rešpektom.„Nebránim sa ani nezakazujem, aby Bibiana revue poskytla odborný priestor na túto tému. Chcem ale vedieť, prečo chceme o tejto téme hovoriť v časopise o umení,“ vysvetlila Flach.Petra Flach požiadala autorku recenzie, doc. PhDr. Milenu Šubrtovú a vedeckú radu o komunikáciu, keďže šéfredaktorka predložila všetky fakty tendenčne a jednostranne.„Odpoveďou na to bolo odstúpenie vedeckej rady časopisu,“ uviedla Flach a definitívne odmieta naratív o konaní z pozície moci a cenzúru.