Riaditeľkou NAKA sa stala Kurrayová, nastúpi počas náročného obdobia

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Od 1.augusta nastupuje do funkcie riaditeľky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Eva Kurrayová. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka s tým, že Kurrayová prešla riadnym výberovým konaním s päťčlennou výberovou komisiou.Tá bola zložená zo zástupcov polície, Ministerstva vnútra SR Generálnej prokuratúry SR a Odborového zväzu PZ. Podstúpila aj polygrafické vyšetrenie (tzv. detektor lži), ktoré preskúmalo jej pravdovravnosť.„Zvládla náročné výberové konanie s najlepším výsledkom, je to pre mňa známka vysokej kvality a profesionality. Nastúpi do náročného obdobia, očakávam od nej, že ukáže svoje vysoké nasadenie a odhodlanie," povedal policajný prezident Peter Kovařík . Doplnil, že NAKA má za posledné obdobie najlepšie výsledky za svojej existencie a verí, že Kurrayová bude pokračovať v nastavenom trende.Plukovníčka Eva Kurrayová pôsobí v Policajnom zbore od roku 1999. Od roku 2008 bola vyšetrovateľkou na Úrade boja proti organizovanej kriminalite, neskôr pôsobila na Úrade boja proti korupcii. Na NAKA pôsobila od jej vzniku v roku 2012.Predošlý riaditeľ NAKA Branislav Zurian odišiel z funkcie, ako aj zo služobného pomeru v polícii k 15. máju.