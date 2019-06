Riaditeľom školy maximálne trikrát po sebe, navrhuje OĽaNO

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - Funkčné obdobie riaditeľa školy alebo školského zariadenia by mohla tá istá osoba vykonávať len tri razy po sebe. Predpokladá to novela zákona o štátnej správe a školskej samospráve, ktorú na júnovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložili poslanci z klubu OĽaNO.tvrdia poslanci.Novelou navrhujú dve zmeny. Prvá je obmedzenie počtu po sebe nadväzujúcich funkčných období riaditeľa tej istej školy na tri. Druhá zmena predpokladá, že na zvolenie do funkcie toho istého zariadenia bude kandidát potrebovať vyšší počet hlasov výberovej komisie, ktorou je rada školy. Volený by tak bol trojpätinovou väčšinou.Sprísnením podmienok chcú poslanci zamedziť "zabetónovaniu sa" na poste riaditeľa školy alebo školského zariadenia na neobmedzený počet funkčných období. Predísť chcú tomu, aby riaditeľ nesledovalTvrdia, že k podobným situáciám neraz dochádza v praxi, preto chcú novelou zákona takýmto prípadom zamedziť.