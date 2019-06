Slovenský rybársky zväz môže prísť o milióny eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Žilina 9. júna (TASR) – Slovenský rybársky zväz (SRZ) predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá peniaze za predaj a v zmysle zmluvy ich zrejme ani tak skoro mať nebude.Funkcionári rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja, Prezídium SRZ a Kontrolná komisia SRZ vinia zo súčasnej situácie štatutárov SRZ, ktorí mali podpísať nevýhodnú kúpno-predajnú zmluvu bez súhlasu Rady SRZ. Osem funkcionárov rybárskych organizácií z TSK vrátane piatich predsedov podalo 27. mája oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu na Krajskú prokuratúru v Žiline.Podľa viceprezidenta SRZ za TSK Jozefa Lauša podpísali štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš) 23. novembra minulého roku (deň pred volebným Snemom SRZ) zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.skonštatoval Lauš s tým, že v kúpno-predajnej zmluve bol na rozdiel od zmluvy o budúcej zmluve doplnený bod, zaväzujúci SRZ predložiť 102 rôznych dokladov. Lauš podal podnet na Kontrolnú komisiu SRZ a následne sa na mimoriadnom zasadnutí stretlo Prezídium SRZ.doplnil Lauš.Ako TASR informoval tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor, kúpno-predajnú zmluvu podpisoval spolu s bývalým prezidentom SRZ Rudolfom Borošom vo viere, že je totožná so zmluvou o budúcej zmluve. Že tomu tak nie je a že je pre SRZ nevýhodná, sa dozvedel až takmer po dvoch mesiacoch od jej podpísania.uviedol Javor.Ako dodal, z jeho strany nešlo o úmysel poškodiť SRZ, či obrať ho o značné množstvo finančných prostriedkov.doplnil Javor.Ako pre TASR povedal exprezident SRZ Rudolf Boroš, tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor klame. Text kúpno-predajnej zmluvy poznal už pri jej podpise a vedel aj o zmenách v jej znení v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve.zdôraznil Boroš s tým, že všetko môže doložiť vzájomnou emailovou komunikáciou.Rybné hospodárstvo v Považskej Bystrici bolo rybochovným zariadením Rady SRZ určeným na dodávku násad pstruha pre slovenské rybárske organizácie. Areál tvorí 39 000 štvorcových metrov vodných plôch, 6000 štvorcových metrov trvalých trávnych porastov a 600 štvorcových metrov zastavaných plôch. Súčasťou strediska sú aj nehnuteľnosti – budova expedície rýb a hospodárska budova.