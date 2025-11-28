|
Riaditeľom Slovenského rozhlasu sa stal Peter Janků, pôsobil ako asistent poslanca za KDH
Slovenský rozhlas povedie od 1. decembra Peter Janků. Informovala o tom
28.11.2025 (SITA.sk) - Slovenský rozhlas povedie od 1. decembra Peter Janků. Informovala o tom Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Generálna riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu Martina Flašíková uviedla, že menovanie Janků je signálom, že Slovenský rozhlas chcú budovať ako priestor kultivovaného dialógu, hodnotovej plurality a profesionálnej žurnalistiky.
„Zdieľame spoločnú predstavu médií, ktoré odolávajú tlakom bulvarizácie aj politickým vplyvom a zostávajú verné pravde, overeným faktom a tvorivej kvalite,“ vyjadrila sa Flašíková a dodala, že Janků prináša do vedenia rozhlasu silné morálne ukotvenie, spolu so skúsenosťami z televízneho aj rozhlasového prostredia a schopnosťou viesť tím s nadhľadom a nezávislosťou.
„Verím, že pod jeho vedením bude Slovenský rozhlas dôkazom toho, že verejná služba sa dá robiť profesionálne, nestranne a kultivovane,“ doplnila Flašíková.
Janků je rešpektovaný odborník v oblasti kultúry, médií, umeleckej tvorby aj rozhlasovej dramaturgie. Dlhodobo pôsobí v slovenskom kultúrnom a mediálnom priestore, pracoval najmä v publicistických redakciách, a za svoje reportáže získal viacero ocenení. Pôsobil aj v Slovenskom rozhlase, a to ako šéfdramaturg a intendant Rádia Devín, Junior, Litera a Pyramída.
Za sebou má tiež rozsiahlu tvorivú činnosť, na konte má divadelné hry, rozhlasové dokudrámy, scenáre i scénografie pre desiatky zahraničných aj domácich produkcií. Je tiež ako hudobník výraznou osobnosťou slovenského folku a gospelovej scény. Získal viacero domácich aj medzinárodných ocenení v oblasti scénografie, novinárskej práce, dramatickej tvorby aj hudby.
„Verím, že Slovenský rozhlas bude pod mojím vedením v mediálnom mori majákom právneho povedomia i právnej istoty, stojacich na rešpektovaní ústavných tradícií a hodnôt či demokratických princípov právneho štátu,“ vyjadril sa samotný Peter Janků. Podľa medializovaných informácií Janků pôsobil ako asistent poslanca Kresťanskodemokratického hnutia Jozefa Hajka. V máji tohto roka sa tiež uchádzal o post generálneho riaditeľa STVR.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľom Slovenského rozhlasu sa stal Peter Janků, pôsobil ako asistent poslanca za KDH © SITA Všetky práva vyhradené.
