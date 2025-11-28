Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrieta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. novembra 2025

Riaditeľom Slovenského rozhlasu sa stal Peter Janků, pôsobil ako asistent poslanca za KDH


Tagy: Kultúra nový riaditeľ

Slovenský rozhlas povedie od 1. decembra Peter Janků. Informovala o tom



Zdieľať
67e15c88e070b160665261 676x380 28.11.2025 (SITA.sk) - Slovenský rozhlas povedie od 1. decembra Peter Janků. Informovala o tom Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Generálna riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu Martina Flašíková uviedla, že menovanie Janků je signálom, že Slovenský rozhlas chcú budovať ako priestor kultivovaného dialógu, hodnotovej plurality a profesionálnej žurnalistiky.

Morálne ukotvenie


Zdieľame spoločnú predstavu médií, ktoré odolávajú tlakom bulvarizácie aj politickým vplyvom a zostávajú verné pravde, overeným faktom a tvorivej kvalite,“ vyjadrila sa Flašíková a dodala, že Janků prináša do vedenia rozhlasu silné morálne ukotvenie, spolu so skúsenosťami z televízneho aj rozhlasového prostredia a schopnosťou viesť tím s nadhľadom a nezávislosťou.

Verím, že pod jeho vedením bude Slovenský rozhlas dôkazom toho, že verejná služba sa dá robiť profesionálne, nestranne a kultivovane,“ doplnila Flašíková.

Janků je rešpektovaný odborník v oblasti kultúry, médií, umeleckej tvorby aj rozhlasovej dramaturgie. Dlhodobo pôsobí v slovenskom kultúrnom a mediálnom priestore, pracoval najmä v publicistických redakciách, a za svoje reportáže získal viacero ocenení. Pôsobil aj v Slovenskom rozhlase, a to ako šéfdramaturg a intendant Rádia Devín, Junior, Litera a Pyramída.

Rozsiahle skúsenosti


Za sebou má tiež rozsiahlu tvorivú činnosť, na konte má divadelné hry, rozhlasové dokudrámy, scenáre i scénografie pre desiatky zahraničných aj domácich produkcií. Je tiež ako hudobník výraznou osobnosťou slovenského folku a gospelovej scény. Získal viacero domácich aj medzinárodných ocenení v oblasti scénografie, novinárskej práce, dramatickej tvorby aj hudby.

Verím, že Slovenský rozhlas bude pod mojím vedením v mediálnom mori majákom právneho povedomia i právnej istoty, stojacich na rešpektovaní ústavných tradícií a hodnôt či demokratických princípov právneho štátu,“ vyjadril sa samotný Peter Janků. Podľa medializovaných informácií Janků pôsobil ako asistent poslanca Kresťanskodemokratického hnutia Jozefa Hajka. V máji tohto roka sa tiež uchádzal o post generálneho riaditeľa STVR.


Zdroj: SITA.sk - Riaditeľom Slovenského rozhlasu sa stal Peter Janků, pôsobil ako asistent poslanca za KDH © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúra nový riaditeľ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poctivá chuť mäsa bez éčok sa oplatí
<< predchádzajúci článok
Lidl otvoril svoju najmodernejšiu predajňu na Slovensku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 