Sobota 29.11.2025
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
28. novembra 2025
Ukradnuté majstrovské dielo, mŕtva žena a tajomstvá Vatikánu. Gabriel Allon sa vracia
Keď zmizne stratené Leonardovo dielo a Benátkami prepláva mŕtve telo ženy bez mena, začína hra o čas.
Vnútorná záležitosť ponúka brilantne vystavaný príbeh, ktorý spája umenie, špionáž aj skutočné vatikánske škandály.
Daniel Silva sa vracia so svojím agentom Gabrielom Allonom.
Hoci je Gabriel Allon známy najmä ako agent a šéf legendárnej Izraelskej tajnej služby, v novej knihe vystupuje opäť aj ako majstrovský reštaurátor. Práve pripravované reštaurovanie významného benátskeho obrazu však prekazí desivý nález: telo ženy bez mena plávajúce v Benátskej lagúne.
Pre Allona to nie je len ďalší prípad. Tentoraz ide o dokonalý zločin, ktorý sa dotýka najvyšších miest talianskej, britskej aj vatikánskej elity.
Jednou z najpútavejších línií knihy je príbeh strateného diela Leonarda da Vinciho – portrétu dievčaťa, ktorý bol celé desaťročia nesprávne zaradený v depozitári Vatikánskych múzeí a prehliadaný pod vrstvou farby a prachu.
Silva túto zápletku vystaval fascinujúco a dôveryhodne aj vďaka tomu, že má k téme veľmi blízko. Ako sám píše, „osobne som navštívil reštaurátorské laboratórium vatikánskej obrazárne, dokonca mi dovolili chytiť do rúk Leonardovo dielo Svätý Hieronym, no nikdy som nemal prístup do tajomného depozitára, v ktorom sa nachádza množstvo obrazov neprebádaných, nepreskúmaných a často zabudnutých.“
Silva otvorene priznáva, že dej o krádeži si vymyslel – okrem jedného faktu: vo väčšine prípadov muzeálnych krádeží ide o „vnútornú záležitosť“.
Podľa experta FBI Roberta Wittmana je až 90 % takýchto lúpeží spáchaných niekým zvnútra. Presne tento motív je jadrom románu.
Vypočujte si úryvok.
Číta Vlado Kobielsky:
Pátranie po obraze sa rýchlo mení na adrenalínovú jazdu: londýnske galérie a aukčné domy, luxusná enkláva na juhu Francúzska, a napokon dramatické finále na Námestí svätého Petra, kde ide o život samotnému pápežovi.
Gabriel Allon je brilantný, no ľudský. Unavený, ale neprestáva bojovať. Silva jeho postavu rozvíja už štvrťstoročie a stále jej dokáže dodať nové farby. Navyše má dar spojiť reálne fakty s fikciou tak, že sa strácajú hranice medzi tým, čo sa naozaj stalo, a čo je len literárny konštrukt.
Vnútorná záležitosť je dynamický, brilantne vystavaný a mimoriadne atmosférický triler, ktorý otvára dvere do sveta, o ktorom bežní smrteľníci vedia len veľmi málo. Daniel Silva opäť potvrdil, že patrí k najlepším autorom špionážnych románov súčasnosti a že Gabriel Allon je hrdina, ktorý nestarne.
