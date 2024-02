Riaditeľov knižníc, galérií a múzeí v Trnavskom kraji plošne odvolajú, budú musieť obhájiť svoj mandát

Päťročné funkčné obdobie

Väčšina si svoje miesto obhájila

10.2.2024 (SITA.sk) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja bude v stredu odvolávať z funkcií 17 riaditeľov svojich kultúrnych inštitúcií. Zároveň rozhodne o vyhlásení výberových konaní na ich miesta. Tie budú otvorené aj pre doterajších riaditeľov, ktorí tak budú mať možnosť obhájiť svoj mandát.Trnavský samosprávny kraj ešte v roku 2018 zaviedol systémové opatrenie v podobe päťročného funkčného obdobia riaditeľov v kultúre. Trnavský župan Jozef Viskupič to vtedy vysvetľoval potrebou vytvárať prirodzený tlak na riaditeľov, aby po piatich rokoch museli podať odpočet toho, čo urobili a zároveň ponúkli nové vízie a nápady.Výberové konania budú podľa dôvodovej správy prebiehať na účasti odbornej verejnosti, zástupcov Úradu Trnavského samosprávneho kraja a komisie pre kultúru, národnostné menšiny a šport. Výberové konanie sa nebude týkať Trnavského osvetového strediska, kde bol riaditeľ Dušan Blahút do funkcie vymenovaný len minulý rok.Medzi odvolanými budú okrem riaditeľky Divadla Jána Palárika v Trnave Zuzany Hekel aj riaditeľ Hvezdárne a planetária v Hlohovci Karol Petrík, všetci riaditelia múzeí, galérií a knižníc.Pred piatimi rokmi väčšina z odvolaných riaditeľov obhájila svoje pozície, nových riaditeľov malo päť kultúrnych ustanovizní. O uvoľnené miesta po odvolaných riaditeľoch vtedy nebol veľký záujem, v deviatich prípadoch sa prihlásil len jeden uchádzač.Väčší záujem bol len o riaditeľské kreslo v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici a Západoslovenskom múzeu v Trnave, kde sa hlásili štyria uchádzači.Princíp päťročného mandátu pre štatutárov kultúrnych inštitúcií už zaviedli aj ďalšie vyššie územné celky a Ministerstvom kultúry SR bol implementovaný aj do legislatívy v podobe novely Zákona o múzeách a galériách a Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti.