Väčšina Slovákov má skúsenosť s hazardom, obľúbenou formou je stávkovanie na športové udalosti

Skúsenosti s hazardnými hrami

Väčšina využíva vlastné financie

10.2.2024 (SITA.sk) - S hazardom má skúsenosť takmer 90 percent respondentov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Úrad pre reguláciu hazardných hier (URHH) Prieskum ukázal, že 69 percent opýtaných má skúsenosť so žrebovými lotériami, 57 percent s číselnými lotériami a 39 percent opýtaných s kurzovými stávkami. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že s výnimkou žrebových lotérií, majú s hazardom častejšiu skúsenosť muži.Agentúra vykonávala prieskum v priebehu októbra 2023 na vzorke 1 025 respondentov a upriamil sa na štyri základné ciele, a to s akými formami hazardných hier majú Slováci najčastejšie skúsenosť, či poznajú princípy zodpovedného hrania, aké majú skúsenosti s nelegálnymi hazardnými hrami a do akej miery ich motivuje reklama.Obľúbenou formou hazardu je podľa prieskumu u Slovákov stávkovanie na športové udalosti, pričom online prevádzky respondenti navštevujú častejšie než tie kamenné.„Túto možnosť preferuje 63 percent opýtaných. Zaujímavou skutočnosťou je, že ľudia so základným vzdelaním a starší ľudia častejšie preferujú hranie v kamenných prevádzkach. Priemerná doba hrania hazardných hier sa pohybuje približne od 10 do 30 minút," spresnil URHH.V súvislosti s pojmom „zodpovedné hranie" 70 percent respondentov uviedlo, že úplne alebo čiastočne tento pojem pozná. Častejšie ho pritom poznali osoby vo veku 15 až 24 rokov a znalosť tohto pojmu je výrazne vyššia pri ľuďoch, ktorí v minulosti alebo za posledný rok mali skúsenosť s hazardnými hrami.„Z prieskumu tiež vyplynulo, že opýtaní považujú za dôležité zdieľanie informácií medzi svojimi blízkymi o zodpovednom hraní a takisto vyhľadanie odbornej pomoci v prípade objavenia sa rizikového správania," uviedol URHH.Pokračoval, že pozitívne sa skončil aj prieskum v súvislosti s postojom k financovaniu hazardných hier, pričom 89 percent opýtaných odpovedalo, že na hranie využíva vlastné financie a na hazard si nepožičiava. Prieskum tiež ukázal, že viac ako polovica z respondentov si mesačne stanovuje finančný limit na hranie hazardných hier.„Tri štvrtiny z nich uviedli, že tento limit aj dodržiava. Stanovený limit nikdy alebo vo väčšine prípadov nedodrží päť percent hráčov," priblížil úrad. Z prieskumu tiež vyplynulo, že s hraním hazardných hier na nelegálnych internetových stránkach prišlo do kontaktu 14 percent populácie, z toho najčastejšie mladí ľudia vo veku 15-17 rokov.