RIADNE MANÉVRE: V Rusku sa koná cvičenie za účasti 128.000 vojakov

Moskva 17. septembra (TASR) - V Rusku sa tento týždeň koná veľké vojenské cvičenie, do ktorého sa zapojí 128.000 príslušníkov armád vrátane zástupcov Indie, Číny, Kazachstanu a Uzbekistanu, ako aj 600 lietadiel a 20.000 kusov vojenskej techniky a vybavenia. Cvičenie sa začalo v pondelok a potrvá do 21. septembra.Manévre s názvom Centr-2019 sa do soboty konajú na území Uralu a Sibíri a v oblasti Kaspického mora.Úlohou cvičenia je nácvik reakcie na situáciu odohrávajúcu sa v stredoázijskom regióne, keď sa radikálne islamistické skupiny z územia fiktívneho štátu infiltrujú do susedných krajín, pričom Rusko s koalíciou spriatelených štátov majú zabrániť šíreniu teroristickej hrozby.Cvičenia sa v Rusku konajú na šiestich vojenských cvičiskách v Rusku: v Orenburskej, Čeľabinskej, Astrachanskej a Kemerovskej oblasti, na území Dagestanu a Altajského kraja, ako aj v oblasti Kaspického mora, informovala agentúra RIA Novosti.Niektoré fázy vojenského cvičenia uskutočnia v štátoch, ktoré sú členmi Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) - okrem Ruska je to aj Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan.Cvičenia pozostávajú z dvoch etáp. V rámci prvej pôjde o nácvik velenia a kontroly v rámci boja proti terorizmu a nácvik odrazenia vzdušných útokov a prieskumných, pátracích a obranných akcií. Druhá etapa bude venovaná riadeniu jednotiek počas masívneho útoku, ako aj pri útoku na "nepriateľa".