Zadržaný kanadský policajt mal prístup k zahraničným tajným službám

Ottawa 17. septembra (TASR) - Vysokopostavený príslušník kanadskej polície, ktorého minulý týždeň zadržali pre podozrenie z poskytovania citlivých dokumentov tretej strane, mal prístup aj k informáciám od zahraničných spojencov Kanady. Informovala o tom v utorok Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP).Cameron Ortis (47) údajne odovzdával tajné informácie nešpecifikovanému zahraničnému štátu. Pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa Národného spravodajského koordinačného centra RCMP.Podľa vyhlásenia komisárky (veliteľky) RCMP Brendy Luckiovej "mal prístup k informáciám, ktoré vlastnila kanadská spravodajská komunita".povedala Luckiová. Kanadská polícia si podľa jej slov uvedomujeVyšetrovanie celého prípadu pokračuje, dodala.Luckiová nešpecifikovala, ktoré zahraničné organizácie by mohli byť v dôsledku krádeže informácií ohrozené. Ortis mal svoju trestnú činnosť páchať v rokoch 2016-2019.Kanada je členom aliancie tajných služieb známej pod označením Päť očí (Five Eyes), do ktorej patria aj Austrália, Británia, Nový Zéland a USA.Ortis mal prístup k materiálom, ktoré by mohli v prípade zverejnenia spôsobiť "vysoký" stupeň poškodenia Kanade a jej spojencom, uviedla stanica CBC s odvolaním sa na správu kanadskej tajnej služby.píše sa v citovanej správe.Denník The Globe and Mail v sobotu informoval, že Ortisa zadržali 11. septembra v rámci veľkého vyšetrovania prania špinavých peňazí odcudzených v Rusku.