Richard chcel stráviť karanténu na ostrove v Disney Worlde, cítil sa tam ako v tropickom raji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na Floride zadržali muža, ktorý sa rozhodol stráviť karanténu na uzavretom ostrove v Disney Worlde, lebo sa tam vraj cítil ako v "tropickom raji".Richarda McGuirea našli na Discovery Island vo štvrtok, pričom im povedal, že je tam od pondelka alebo utorka a plánoval tam zostať asi týždeň. Štyridsaťdvaročný muž zároveň tvrdil, že nepočul strážnikov, ktorí ho hľadali, pretože spal v budove.Napriek tomu, že na ostrove aj v jeho okolí je množstvo značiek zakazujúcich vstup, vraj tiež nevedel, že tam nesmie byť. "Richard sa vyjadril, že si toho nebol vedomý a vyzeralo to ako tropický raj," uvádza sa v správe o jeho zadržaní, ktorá tiež hovorí, že ho prostredníctvom verejného rozhlasu upozornili, že tam nesmie byť, no on aj tak ostal na ostrove.Discovery Island, predtým známy ako Treasure Island, bol domovom zooparku, no v roku 1999 ho pre verejnosť uzavreli.