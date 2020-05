Zápasíte s nadváhou? Pri znižovaní hmotnosti sú podľa švédskej štúdie účinné vesty so závažím

Nedotknutá svalová hmota

Systém energetickej rovnováhy

3.5.2020 (Webnoviny.sk) - Švédski vedci prišli na novú metódu znižovania hmotnosti a tukovej hmoty u ľudí. Počas klinickej štúdie sa im v tom osvedčila vesta so závažím.Na štúdii odborníkov z Göteborskej univerzity sa zúčastnilo 69 ľudí s indexom telesnej hmotnosti (BMI) 30 až 35, čo je nižšia kategória obezity. Účastníci mali nosiť zaťažené vesty osem hodín denne po tri týždne, no inak žiť ako obyčajne.Boli pritom rozdelení do dvoch skupín podľa hmotnosti záťaže. Jedna skupina mala závažie s hmotnosťou jedného kilogramu, druhá až 11 kilogramov.Po troch týždňoch vedci u účastníkov z prvej skupiny zaznamenali pokles telesnej hmotnosti o 0,3 kilogramu, zatiaľ čo ľudia s ťažšími závažiami stratili až 1,6 kilogramu.Ťažšie vesty viedli k zníženiu tukovej hmoty, ale zároveň svalová hmota zostala "nedotknutá", uviedol Claes Ohlsson zo Sahlgrenovej akadémie, podľa ktorého "je to veľmi zaujímavé"."Účinok na tukovú hmotu, ktorý sme počas tohto krátkeho experimentu objavili, prekročil to, čo sa zvyčajne pozoruje po rôznych formách telesného tréningu. Nedokázali sme však určiť, či zníženie bolo u podkožného tuku alebo nebezpečného vnútorného druhu v brušnej dutine, ktorý je najviac spájaný s kardiovaskulárnymi chorobami a cukrovkou," vysvetlil jeho kolega John-Olov Jansson.Štúdie na zvieratách, ktoré vedci publikovali v roku 2018, dokázali, že existuje systém energetickej rovnováhy, ktorý sa snaží udržať konštantnú telesnú hmotnosť, takzvaný gravitostat.Aby u zvierat fungoval, systém musí mať niečo ako "osobné váhy", a spomínaná štúdia ukazuje, že podobné je to aj u ľudí.Keď majú ľudia sedavý spôsob života, zdá sa, že "váhy" príliš klesajú, čo by mohlo vysvetliť, prečo je sedenie spájané s obezitou a zlým zdravotným stavom. Vesty so závažím tieto pomyselné váhy zdvihli, čo viedlo k poklesu hmotnosti.Vedci sa plánujú problematike ďalej venovať. Chcú ešte preskúmať či poklesu hmotnosti u ľudí s vestami dopomohla zmena výdaja energie, apetítu a mobility, či chudnutie s vestami pokračuje aj po troch týždňoch nosenia a či táto metóda pomáha pri úbytku vnútorného brušného tuku.