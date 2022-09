Richard Pánik chýba v predsezónnom kempe New Yorku Islanders, klub žiadne bližšie informácie neposkytol

Dvakrát sa tešil z Calderovho pohára

Odohral vyše päťsto zápasov NHL

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik neabsolvoval s tímom New York Islanders zo zámorskej NHL prvý deň hlavného prípravného kempu pred začiatkom sezóny 2022/2023."Ostrovania" otvorili kemp vo štvrtok, no meno 31-ročného útočníka chýbalo na súpiske uverejnenej na oficiálnom klubovom webe. Martinský rodák má pritom s organizáciou z Long Islandu platnú jednocestnú zmluvu aj na najbližší ročník.Islanders neposkytli žiadne informácie o Pánikovi, ktorý v ich drese odohral v sezóne 2021/2022 iba štyri zápasy so ziskom jednej asistencie.Väčšinu ročníka strávil v záložnom tíme Bridgeport Islanders v AHL, v 28 dueloch nazbieral 12 bodov (7+5).Odtiaľ ho neskôr poslali na hosťovanie do konkurenčného klubu Chicago Wolves, ktorému významne pomohol k zisku Calderovho pohára. Z rovnakej trofeje sa tešil aj v roku 2012 s Norfolkom Admirals.Pánika draftoval do NHL klub Tampa Bay Lightning v roku 2009 z 52. miesta a v jeho drese začal kariéru v profilige.Pôsobil aj v tímoch Toronto Maple Leafs, Arizona Coyotes, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings a Washington Capitals.V 521 dueloch základnej časti si pripísal dokopy 195 bodov (88+107), v 20 zápasoch vyraďovacích bojov strelil jeden gól a na štyri prihral.Pánik reprezentoval Slovensko na štyroch seniorských majstrovstvách sveta aj ZOH 2014 v Soči. Okrem toho hral na troch svetových šampionátoch hráčov do 20 rokov a dvoch MS "osemnástok".Okrem neho chýba v tohtoročných hlavných kempoch klubov NHL zo Slovákov aj útočník Jakub Demek (Vegas Golden Knights), ktorého trápi zranenie.