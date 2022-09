Bombastické odhalenie? Pogba si mal na Mbappého najať šamana, hviezdneho Francúza údajne vydieral vlastný brat

Desiatky videí a dlhé texty

Možno bol pod nátlakom

Pokus o diskreditáciu

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - V piatok unikla na verejnosť séria videí a textových príspevkov, v ktorých Mathias Pogba obviňuje svojho brata, hviezdneho francúzskeho futbalistu Paula Pogbu , z opustenia rodiny, zapletenia sa so zločincami či spolupráce so šamanom.Nakrútil ich zrejme ešte predtým, ako sa v minulom týždni sám prihlásil na polícii a odvtedy je vo väzbe pre podozrenie z vydierania majstra sveta z roku 2018.Mathias prostredníctvom svojho právnika Richarda Arbiba poprel, že sa na niečom takom podieľal.Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter sa objavilo viac ako 30 videí a niekoľko dlhých textov. Na videách pracoval Mathias zrejme dlhšie, keďže v nich nosí tri rôzne tričká.Pri všetkých je napísané, že je to "poistka a je uložené na bezpečnom mieste". "Ak pozeráte toto video, tak je to preto, lebo môj brat Paul Pogba našiel spôsob, ako ma umlčať. Nahrávam toho video, aby bolo všetko zverejnené, keby sa niečo stalo," uviedol Mathias Pogba v prvom z videí.V úvodnom texte napísal, že "všetko sa odoslalo automaticky, čo znamená, že už nie som na slobode".Mathias Pogba mal byť súčasťou skupiny, ktorá od Paula Pogbu žiadala sumu 13 miliónov eur. Kamaráti z detstva futbalistovi vyčítali, že odkedy sa stal profesionálnym hráčom, finančne im nepomáhal.Povedali mu, že 13 rokov mal od nich diskrétnu ochranu, za ktorú teraz od neho žiadajú uvedených 13 miliónov eur.Paul Pogba sa domnieva, že jeho brat Mathias spolupracoval s gangstrami pod nátlakom. Prípadom sa zaoberá francúzska prokuratúra.Paul Pogba pred súdom vypovedal, že zločineckej skupine zaplatil takmer 100-tisíc eur. Údajne ho prepadli kamaráti z detstva spolu s Mathiasom v jeho parížskom byte počas marcového reprezentačného zrazu.Uväznili ho a ohrozovali strelnými zbraňami. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar im vraj zaplatil v apríli.Prípad sa dostal na verejnosť po tom, ako Mathias Pogba zverejnil video a príspevky z twitteru, kde sa vyhrážal zdieľaním "bombastických odhalení" o svojom bratovi a Kylianovi Mbappém Paul Pogba mal vyšetrovateľom prezradiť, že cieľom vydieračov bolo futbalistu zdiskreditovať tvrdením, že si najal šamana, aby zaklial Mbappého.