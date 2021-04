Richard Pánik mieri do Detroitu, vo Washingtone bol podľa MacLellana frustrovaný

Pendloval medzi útokmi

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa sťahuje z Washingtonu do Detroitu , ktorý bude už šieste pôsobisko skúseného krídelníka počas jeho kariéry v NHL Pondelkový záver prestupov v zámorskej profilige priniesol aj trejd útočníka Anthonyho Manthu z Detroitu do Washingtonu, pričom opačným smerom putoval okrem už spomenutého Pánika aj český útočník Jakub Vrána . Detroit navyše získal aj právo výberu v prvom kole draftu 2021 a v druhom kole v roku 2022.Pánik sa vo svojej druhej sezóne v tíme Washingtonu výraznejšie nepresadil a väčšinou pendloval medzi tretím a štvrtým útokom Capitals s obmedzeným počtom minút na ľade. V doterajších 36 zápasoch strelil tri góly a pridal k nim šesť asistencií.Nedávno sa dokonca ocitol na "waiver" listine voľných hráčov a preradili ho aj do tzv. taxi tímu Washingtonu. Tím z hlavného mesta USA v júni 2019 podpísal kontrakt s Pánikom na štyri roky v celkovej hodnote 11 miliónov dolárov. Do platového stropu sa v jeho prípade rátala suma 2,75 milióna USD.Podľa generálneho manažéra Washingtonu Briana MacLellana Vrána a Pánik boli frustrovaní z toho, že nedostávali v tíme viac príležitostí. "Richard mal u nás obdobia, keď hral veľmi dobre a potom zase také, keď čakal viac priestoru na ľade a celkovo príležitostí. Celkovo mu to u nás veľmi nesadlo a cítil som z neho menšiu frustráciu," skonštatoval MacLellan o Pánikovi na webe sports.yahoo.com.Detroit je už niekoľko rokov len tieňom mužstva, ktoré kedysi kraľovalo celej NHL a od roku 1997 získalo štyrikrát Stanleyho pohár. Aktuálne je mužstvo trénera Jeffa Blashilla na poslednej ôsmej priečke Centrálnej divízie NHL a s 36 bodmi patrí medzi šesť najslabších tímov súťaže.Iba 99 strelených gólov v 44 zápasoch sezóny jednoznačne poukazuje na nedostatočný počet kvalitných útočníkov. Je predpoklad, že práve v Detroite 30-ročný martinský rodák dostane šancu na ľade stráviť väčšiu porciu minút ako vo Washingtone."Nachádzame sa v procese prestavby našej organizácie a tímu a využili sme možnosť získať draftové výbery navyše. Stále však musíme skladať aj mužstvo na zápasy. Snažíme sa preto byť čo najviac konkurencieschopní vo zvyšku tejto sezóny ako aj budúcom roku," skonštatoval generálny manažér Detroitu Steve Yzerman na webe NHL.