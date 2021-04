Tatar strelil dva góly a postaral sa o víťazstvo Montrealu, Torontu skončila víťazná séria (video)

Tatar hrá rád proti Torontu

Brankár predviedol skvelé zákroky

Veľa potenciálu





13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tomáš Tatar mal veľký podiel na víťazstve Montrealu nad Torontom (4:2) v pondelkovom zápase NHL. Slovenský útočník strelil dva góly a vyhlásili ho za tretiu hviezdu. Šikovný krídelník počas 17 minút na ľade pridal aj dva plusové body a jeden bodyček. Líder Severnej divízie Toronto utrpel vôbec prvú prehru v riadnom hracom čase od 19. marca a po šesťzápasovej víťaznej sérii.Tatar mal prvé aj posledné slovo. Skóre otvoril už po 77 sekundách, keď sa k nemu odrazil puk od korčule útočníka hostí Alexa Galchenyuka . Druhýkrát skóroval do prázdnej bránky v čase 57:35 min, keď sa Toronto za stavu 2:3 odhodlalo k hre bez brankára. Hosťom k víťazstvu nepomohol ani 32. gól topkanoniera NHL Austona Matthewsa Tridsaťročný rodák z Ilavy zaokrúhlil počet gólov v tejto sezóne na desať a celkovo má na konte 27 bodov. Z tímu Canadiens sú aktuálne produktívnejší už len Tyler Toffoli Jeff Petry s 30 bodmi.Celkovo Tatar už po ôsmy raz v profilige prekonal hranicu desiatich strelených gólov, v základnej časti NHL ich dovedna nastrieľal už 176. Dlhodobo najlepší slovenský útočník v NHL ešte pred zápasom povedal, že rád hrá proti Torontu, keďže tieto súboje medzi dvoma blízkymi mestami v Kanade majú vždy náboj derby."Myslím si, že fanúšikovia chcú vidieť najmä tieto zápasy. A pre nás hráčov je to veľká výzva, najmä keď je súper prvý v našej divízii. Naše duely sú stále plné intenzity a zábavy. Osobne prežívam veľké vzrušenie zo súbojov s hráčmi Toronta a nie je lepší pocit ako ich zdolať," cituje Tatara oficiálny web Montreal Canadiens.Montreal vyhral iba druhý raz z posledných šiestich zápasov a v tabuľke Severnej divízie je na poslednom postupovom - štvrtom mieste o 14 bodov za lídrom z Toronta. Tatarov spoluhráč z útoku Phillip Danault na margo toho po triumfe nad Maple Leafs poznamenal: "Je veľmi dôležité, že sme sa odrazili od predchádzajúcich slabších výkonov. Ukázali sme charakter a dosiahli veľké víťazstvo vôle. A pochvalu si zaslúži aj brankár Jake Allen , lebo predviedol skvelé zákroky a ponechal nás v hre o víťazstvo."Tatar tvrdí, že Canadiens majú tím na lepšie výsledky. "Každé mužstvo si v sezóne prechádza slabším obdobím, ale my máme na to, aby sme sa zlepšili. V tomto mužstve je veľa potenciálu. Sme na priečke zaručujúcej play-off a verím, že vrchol našej formy príde v správny čas."Montreal pripravil vôbec prvú prehru brankárovi Toronta Jackovi Campbellovi v tejto sezóne. V predchádzajúcich 11 zápasoch v ročníku 2021, v ktorých stál v bránke "Javorových listov", zvíťazil a utvoril rekord NHL. Prekonal práve gólmana Montrealu Careyho Pricea zo sezóny 2016/2017, ktorý vtedy od začiatku ročníka ťahal sériu 10 víťazstiev. Campbell aktuálne zažil nevíťazný zápas prvýkrát od 6. marca 2020. "Možno som až príliš chcel a niekedy sa veci nevyvinú vo váš prospech," skonštatoval.