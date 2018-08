Richard Šechný plánuje rozlúčkový zápas, prídu Šatan, Zedník či Bartek

Na archívnej snímke Richard Šechný. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Predpokladaná zostava tímu Šechný:



Brankári: Miroslav Šimonovič, Martin Klempa



Obrancovia: Radoslav Suchý, Dušan Milo, Ladislav Čierny, Slavomír Vorobeľ, Marcel Šterbák, Tomáš Slovák, Zoltán Kubát, Richard Štochl



Útočníci: Miroslav Šatan, Jaroslav Török, Martin Bartek, Peter Bartoš, Martin Slovák, Ladislav Nagy, Jiří Bicek, Arne Kroták, Richard Zedník, Juraj Faith, Ján Pardavý, Branislav Jánoš, Richard Šechný, Adam Lapšanský

Michalovce 17. augusta (TASR) - Bývalý hokejista Richard Šechný dá bodku za bohatou kariérou rozlúčkovým zápasom. V sobotu 1. septembra nastúpi domáci prvoligista HK Dukla Michalovce proti tímu zloženému z bývalých Šechného spoluhráčov z klubov či reprezentácie. Ako informovala oficiálna stránka michalovského klubu, nastúpiť by malo viacero osobností slovenského hokeja.Šechný kariéru definitívne ukončil po sezóne 2017/2018 ako 46-ročný. V pokročilom hokejovom veku stále patril k najlepším hráčom tretej najvyššej súťaže, v ktorej nastupoval za Humenné. Postupne presedlal na trénerskú dráhu, symbolickú bodku za kariérou však dá exhibičným zápasom.V ňom nastúpi za oba tímy, ten nesúci jeho meno bude zložený z bývalých spoluhráčov. Na zimnom štadióne v Michalovciach by nemali chýbať ani majstri sveta ako Miroslav Šatan, Dušan Milo či Ladislav Nagy, s ktorými sa prešovský rodák stretol na klubovej i reprezentačnej úrovni. Nastúpiť by mal aj bývalý hádzanársky brankár Richard Štochl.Šechný sa počas svojej 24-ročnej aktívnej kariéry tešil zo štyroch extraligových titulov. Tri vybojoval v drese HC Košice a jeden ako hráč HKM Zvolen. Najvyššiu súťaž si okrem Košíc a Zvolena zahral aj v drese Popradu, Banskej Bystrice a Kežmarku. Krátko pôsobil v ruskom Nižnekamsku, obliekal aj dresy poľského Podhale Nowy Targ a talianskeho Bolzana. V druhej najvyššej súťaži hral za Michalovce, Prešov a Detvu, kariéru uzavrel v druholigovom Humennom.V drese Slovenska si zahral na majstrovstvách sveta B-kategórie 1995 v Bratislave, ktoré Slovensko vyhralo a postúpilo do najvyššej kategórie. Zúčastnil sa aj MS 1999 v Nórsku (7. miesto) a na neúspešnej kvalifikačnej časti ZOH 2002 (13. miesto). Celkovo odohral v slovenskej reprezentácii 54 zápasov, v ktorých strelil 10 gólov. V extralige odohral Šechný 837 zápasov s bilanciou 294 gólov a 495 asistencií.