Richard Sulík chystá Kilečko 3 a medzi úspechy jeho ministerstva zaradil aj Expo v Dubaji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie regulačnej záťaže firiem, ale aj podpora rozvoja vodíka a výstavby priemyselných parkov, či účasť Slovenska na svetovej výstave EXPO v Dubaji . To sú podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) úspechy rezortu pod jeho vedením v uplynulom roku.„V lete sme prijali Národnú vodíkovú stratégiu, začali sme budovať priemyselný park v Rimavskej Sobote, robíme na priemyselnom parku Valaliky, štátny tajomník Karol Galek sa celý rok venoval zimnému energetickému balíčku a štátny tajomník Ján Oravec pripravoval Radu vlády pre konkurencieschopnosť," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA ďalšie aktivity ministerstva v roku 2021.Rezort taktiež podľa neho finišuje na príprave Akčného plánu Národnej vodíkovej stratégie a Koncepcie vonkajších ekonomických vzťahov.Z hľadiska podnikateľov vyzdvihol najmä druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia Kilečko 2. Súbor viac ako 200 opatrení mala schvaľovať vláda ešte tento týždeň, napokon o ňom bude rokovať začiatkom budúceho roka. Ministerstvo už pritom pracuje na Kilečku 3.Kabinet v tomto roku schválil aj zavedenie princípov one in - one out a one in - two out. Ich podstatou je, že predkladatelia regulácií musia pri zvýšení regulačnej záťaže vo svojej oblasti navrhnúť aj jej zníženie či už v rovnakej, alebo v dvojnásobnej výške.