Ako benefit ľudia preferujú trinásty extra plat počas leta a štrnásty plat na konci roka, ukázal prieskum

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Keby si ľudia na Slovensku mohli vybrať spôsob vyplácania finančných benefitov, najviac z nich by chcelo mať k dispozícii trinásty extra plat počas leta a štrnásty plat na konci roka. Takúto možnosť si vybralo až 44 percent respondentov. Na druhom mieste skončilo rovnomerné rozdelenie financií počas každého mesiaca v roku.Možnosť klasických dvanásť platov a k tomu extra trinásty plat označila desatina respondentov. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk , ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Do prieskumu sa zapojilo 3 314 respondentov.Najmenej jednoznačné odpovede boli pri skupine do 24 rokov, kde takmer rovnaké časti respondentov mali záujem o trinásty aj štrnásty plat a rozloženie platov na dvanásť mesiacov. Najväčšia časť vekových skupín preferovala rozdelenie finančných benefitov na trinásty a štrnásty plat.Výnimkou boli len ľudia nad 55 rokov. Títo respondenti najviac preferujú rovnomerné vyplácanie počas roka.Prieskum ukázal nezrovnalosti medzi jednotlivými platovými skupinami. Keď majú zamestnanci nižší plat, ich postoj voči rovnomernému vyplácaniu je vyšší. Naopak, zamestnanci, ktorí zarábajú viac ako 1 650 eur v hrubom, preferujú vyplácanie finančných benefitov dvakrát do roka.Dostávanie platu „navyše“ k výplate je na Slovensku najrozšírenejšie pri zamestnávateľoch v informačných technológiách, automobilovom priemysle, strojárskom priemysle, maloobchode či v bankovníctve. Rozdiel medzi trinástym a štrnástym platom a koncoročnými odmenami je, že odmeny nie sú garantované.Zamestnanci ich môžu a nemusia dostať podľa toho, ako sa firme či zamestnancovi darilo v danom roku. Naopak, trinásty a štrnásty plat je garantovaný a mal by byť súčasťou pracovnej zmluvy.