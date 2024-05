Richter bude odporúčať, aby parlament v utorok pokračoval v rokovaní. Koalícia chce po atentáte predložiť uznesenie

Všeobecný záujem u partnerov

Poslanecké grémium

20.5.2024 (SITA.sk) - Predseda poslaneckého klubu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ján Richter bude odporúčať, aby Národná rada SR v utorok 21. mája pokračovala v rokovaní. Prerokovať by sa mali body, ktoré sú rozdiskutované. Informovala o tom spravodajská televízia JOJ 24.Ide napríklad o vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase či novely zákonov z dielne ministerstva životného prostredia k eliminácii medveďov a výrubu drevín, ktoré sa prerokúvajú v skrátenom legislatívnom konaní.Poslanec Richter sa súčasne nevedel vyjadriť k tomu, či predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) dal súhlas na pokračovanie rokovania v parlamente.„Je o to všeobecný záujem u koaličných partnerov a ja osobne som presvedčený, že aj u Roberta, aby sa táto schôdza dokončila. Sú tu pragmatické dôvody, tá televízia, keď má ísť do druhého čítania v júni, tak teraz musí prebehnúť prvé čítanie. Pri skrátených konaniach ide o objektívny dôvod, aby boli čím skôr prijaté," uviedol Richter.Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD okrem toho informoval, že pred začatím schôdze by malo byť zvolané poslanecké grémium. Na ňom by sa mali parlamentné strany dohodnúť na ďalšom pokračovaní rokovania v parlamente.Súčasne chce koalícia predložiť uznesenie, ktoré sa bude týkať atentátu na predsedu vládu. Uznesenie by malo podľa Richtera pomenovať, čo sa stalo a taktiež pomenovať isté východiská, ako takýmto situáciám predísť a zabrániť.