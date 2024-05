Strana SaS pripravuje trestné oznámenie. Množiace sa vyhrážky voči viacerým z nás prekračujú hranice, uviedol Gröhling

Množiace sa vyhrážky

Listy pre rodinných príslušníkov

20.5.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripravuje trestné oznámenie pre množiace sa nenávistné vyhrážky voči jej predsedovi, podpredsedom a poslancom.Ako uviedol šéf liberálov Branislav Gröhling , strana je v tejto súvislosti v intenzívnom kontakte s políciou „Množiace sa vyhrážky voči viacerým z nás prekračujú hranice. Politik musí strpieť istú dávku kritiky, ale pokiaľ vašej rodine začnú chodiť listy s odkazom o tom, že musíte zomrieť, je to neprijateľné," uviedol Gröhling. Atentát na premiéra Roberta Fica podľa neho niektoré osoby neodradil, ale naopak, posilnil v šírení ďalšej nenávisti.„Musíme to zastaviť. Aj politici musia prestať burcovať vášne a pomôcť upokojiť spoločnosť," doplnil predseda SaS.Podľa poslankyne Márie Kolíkovej vyhrážky voči predstaviteľom SaS už dávno nie sú len vo forme príspevkov na sociálnych sieťach.„Sú to už aj konkrétne listy nielen pre nás osobne, ale aj pre našich rodinných príslušníkov. Toto nemôžeme tolerovať. Naše rodiny, a už vôbec nie deti, nesmú byť súčasťou tohto nenávistného zastrašujúceho politického boja," vyhlásila Kolíková.