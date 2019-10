Richter:Problémom nie je vysoká nezamestnanosť,ale regionálne rozdiely

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Problémom už nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale riešenie regionálnych rozdielov, zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta, tvorba stratégií a vízií vyváženého rozvoja spoločnosti v prostredí štvrtej priemyselnej revolúcie. Uviedol to v Bratislave vo svojom príhovore minister práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Ján Richter (Smer-SD) na konferencii národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR s názvompriblížil.Spresnil, že podľa údajov Eurostatu dosiahla miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov úroveň 72,4 %, čím prekročili cieľovú hodnotu 72 % vytýčenú pre Slovensko v Stratégii Európa 2020. K dosiahnutiu tohto cieľa prispelo aj plnenie Národnej stratégie zamestnanosti SR do roku 2020 schválenej vládou SR v decembri 2014 na základe iniciatívy ich rezortu.K znižovaniu regionálnych rozdielov podľa Richtera prispieva najmä osobitný systém podpory najmenej rozvinutých okresov, vďaka ktorému prúdia milióny eur ročne na projekty v už 20 znevýhodnených okresoch Slovenska.Vláda takto podľa neho investuje do rozvoja cestovného ruchu, sociálnych služieb alebo obnovy poľnohospodárskej výroby, teda do tvorby udržateľných pracovných miest. Pritom požaduje, aby samosprávy realizovali rekonštrukčné a stavebné práce prostredníctvom miestnych firiem. Minulý týždeň zverejnená analýza ukazuje, že už druhý rok rastú mzdy v týchto regiónoch rýchlejšie, než na západe Slovenska a regionálne rozdiely v platoch sa začali zmenšovať.Upozornil, že mimoriadnou výzvou pre celú spoločnosť je nepriaznivý demografický vývoj.priblížil.