Vyšetrovanie pre nelegálnu skládku na Lieskovskej stále trvá

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Policajné vyšetrovanie pre rozsiahlu nelegálnu skládku odpadov na Lieskovskej ceste v bratislavských Podunajských Biskupiciach naďalej trvá. Pre TASR to potvrdil Okresný úrad Bratislava i polícia.Okresný úrad spresnil, že polícia realizuje vyšetrovanie vo veci podozrenia zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi spoločnosťou Vassal EKO (v súčasnosti Bratislavská recyklačná). V apríli bola úradu podaná správa, že v súčasnej dobe sa vykonávajú ďalšie úkony v zmysle Trestného poriadku ako odpoveď na žiadosť úradu o poskytnutie informácie vo veci trestného konania vedeného voči spoločnosti Vassal EKO.uviedol okresný úrad.Firma Bratislavská recyklačná pre TASR uviedla, že pokiaľ ide o trestné konanie súvisiace so skládkou, nemá o tom informácie.vyhlásila spoločnosť. K vyjadreniam bývalého majiteľa spoločnosti Vassal EKO a jej vedenia o zámere odstrániť skládku sa nechce Bratislavská recyklačná vyjadrovať.spresnila firma.Okresný úrad podľa Bratislavskej recyklačnej sústavne vykonáva úkony smerujúce k tomu, aby tieto existujúce zariadenia nebolo možné využívať.podotkla firma.Okresný úrad v apríli pre TASR uviedol, že v máji až októbri 2018 v súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného prostredia realizoval kontrolu vo firme Vassal EKO, v areáli zariadenia na Lieskovskej ceste a na okolitých pozemkoch.tvrdí úrad. Protokol o výsledku kontroly spolu s geodetickým zameraním a správou o výške škody spôsobenej prevádzkou skládky odpadov na Lieskovskej ceste postúpil polícii, ktorá preverovala podozrenie zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi spoločnosťou Vassal EKO.Okresný úrad má, ako v apríli tvrdil, jednoznačne preukázané, že skládka odpadov na Lieskovskej ceste nad úrovňou okolitého terénu vznikla po roku 2008.považuje úrad za nepravdivé a zavádzajúce. Firma Vassal EKO sa v minulosti opakovane od skládky dištancovala a tvrdila, že nie je na jej pozemkoch. Napriek tomu deklarovala, že ju najneskôr do roku 2021 odstráni. Na jej mieste plánovala totiž vybudovať recyklačné centrum.