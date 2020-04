Richterove predvolebné praktiky ostali nepotrestané, ministerstvo vnútra v letákoch problém nevidelo

Ministerstvo vnútra problém nevidí

Posun na kandidačnej listine

Vraj išlo len o informovanie občanom

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra odmietlo potrestať exministra práce Jána Richtera zo strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) za jeho praktiky počas volebnej kampane.Vlani Richterov rezort poslal do každej domácnosti vyše 2 milióny kusov letákov, ktoré pripomínali skôr propagáciu politika než informačný dokument. Uviedla to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na svojom profile na sociálnej sieti, ktorá podnet na Richtera podala na začiatku volebnej kampane. Celá akcia podľa TIS stála štát cez 120-tisíc eur.„Letáky vo väčšine informovali o starších opatreniach, ktoré boli verejnosti už predtým komunikované a vyzdvihovali úspechy rezortu a ministra-kandidáta Smeru-SD v prechádzajúcom volebnom období. Ako môžeme mať férové voľby, ak si budú politici pri moci robiť propagáciu za štátne, a ostatné strany sa musia držať limitu výdavkov?“ pýta sa TIS.Ministerstvo vnútra je popri volebnej komisii oficiálny orgán pre kontrolu volieb, v letákoch problém nevidelo. Ako uviedla mimovládka, letáky podľa ministerstva vnútra nie sú volebnou kampaňou, pretože vraj ide o „štandardnú formu informovania verejnosti“ a informácie v letákoch „nie sú spájané s konkrétnou politickou stranou a kandidatúrou konkrétneho kandidáta“.Mimovládka pripomenula, že Richter nakoniec dostal vo voľbách 30 500 prednostných hlasov, na kandidačnej listine Smeru-SD sa posunul z 12. na 8. miesto a stal sa poslancom parlamentu.Vo voľbách pred štyrmi rokmi dostal ani nie polovicu preferenčných hlasov oproti tomuto roku, pritom bol na kandidátke vyššie (desiaty) a tiež bol aktuálnym ministrom.Ešte vlani v decembri Richter ako minister na podanie TIS reagoval, že letáky neboli súčasť predvolebnej kampane strany Smer-SD. Tvrdil, že išlo iba o informovanie občanov, pretože na konci kalendárneho roka prešlo viacero poslaneckých návrhov, ktoré menia viaceré pravidlá. Na letákoch bola fotografia Richtera a text o tom, čo všetko ministerstvo urobilo.„My sme predtým transparentne avizovali, že budeme občanov informovať takouto formou. Ja som presvedčený, že je to v súlade so zákonom," hovoril Richter.