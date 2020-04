V čase koronavírusu je podľa Polláka dôležité poukázať aj na spoločenské postavenie Rómov

Pollák má v pláne zrealizovať dva ciele

Lepšia budúcnosť pre rómske deti

Medzinárodný deň Rómov

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - V čase, keď nás kríza po všetkých stránkach nepekne skúša, je podstatné poukázať na spoločenské vnímanie Rómov v osadách. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý si v stredu pripomíname, to konštatoval podpredseda parlamentného ľudskoprávneho výboru Peter Pollák ml. (OĽaNO).Podľa neho mnoho ľudí tento deň nepovažuje za tému dneška, keďže prioritou je koronavírus a zdravie nás všetkých.Pollák poznamenal, že medzi ľuďmi prevláda negatívny pohľad na obyvateľov rómskych osád, ktorí nerešpektujú karanténu, rúška, hygienu či iné opatrenia.„Prevláda hnev, že tento prístup môže ochorenie Covid-19 ešte rozšíriť," podotkol. Preto chce upriamiť pozornosť na dva ciele týkajúce sa tejto marginalizovanej skupiny.„Prvý je krátkodobejší cieľ, no jeho riešenie je prudko aktuálne a vážne. Ide o zvýšenú kvantitu testovania ľudí z rómskych osád, zvýšené úsilie edukácie ohľadne opatrení a samozrejme minimalizovanie šírenia vírusu. Aby sme sa v budúcnosti podobným situáciám vyhli, je podstatné budovať druhý - dlhodobý cieľ. Zlepšenie a posilnenie prostredia pre vzdelávanie rómskych detí. Krok po kroku posilňovať kvalitnú edukáciu, výchovu a vzdelávanie rómskych detí už od ich detstva, napríklad aj redundantným nezaraďovaním do špeciálnych škôl," konštatoval Pollák.Ako ďalej uviedol, chce sa realizovať v prospech toho, aby sa pri oslave Dňa Rómov, nemuselo hovoriť prioritne o diskriminácii.„Aby sme stále častejšie dávali do popredia inakosť a krásu našej kultúry. Úspešných, múdrych a vzdelaných Rómov, ktorých je medzi nami veľmi veľa," podotkol.Ako dodal, verí, že s kolegami budú pokračovať v stavaní pilierov pre lepšie spolunažívanie ľudí v tejto krajine a budú realizovať kroky, ktoré tomu pomôžu.„Všetci musíme urobiť maximum preto, aby rómske deti mali budúcnosť a ich rodičia prácu," uzavrel.Medzinárodný deň Rómov si každoročne pripomíname 8. apríla. Vyhlásený bol roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únii (IRU). Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7.-12. apríla v roku 1971 v Chelsfieldnear Londýn.Pri tejto príležitosti sa upriamuje pozornosť na zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrane a podpore ľudských práv Rómov, prevenciu diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia.