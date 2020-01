Richterovo ministerstvo chystá sťahovanie, cena nových priestorov je však astronomická

Priestory vraj nespĺňajú podmienky

Prenájom by bolo omnoho vyšší

Rozhodujúci faktor

Súťaž a nie výnimka v zákone

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí vedené Jánom Richterom (Smer-SD) ešte v septembri minulého roka podpísalo zmluvu na prenájom priestorov na Špitálskej ulici číslo 25 – 27 v Bratislave, teda na adrese v blízkosti svojho sídla. Informuje o tom portál Aktuality.sk . Podľa tejto zmluvy by ministerstvo práce mesačne platilo viac ako 25-tisíc eur, pričom zmluva je uzatvorená na 66 mesiacov.Celkovo tak štát podľa portálu pošle súkromníkovi viac ako 1,5 milióna eur. "Potreba zabezpečenia ďalších priestorov vznikla z dôvodu pribúdajúceho počtu zamestnancov v rámci celého rezortu,“ tvrdí rezort v stanovisku pre webový portál.Vedenie rezortu podľa informácií spravodajského portálu chcelo do týchto priestorov sťahovať aj niektoré svoje oddelenia. Ľudia zo všetkých zložiek, ktorých by sa to dotklo, to vraj mali odmietnuť. Sťahovanie sa im nepozdávalo údajne preto, že nové priestory im nevyhovovali.Vznikli totiž prestavbou z pôvodných pavlačových bytov a údajne nespĺňajú bežné požiadavky na kancelárie. Aktuálne sa tak ministerstvo práce podľa portálu snaží do týchto priestorov dostať dve organizácie, ktoré pod neho spadajú – Inštitút pre výskum práce a rodiny a Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže."Inštitútu boli priestory ponúknuté z dôvodu, že dlhodobo eviduje potrebu rozšírenia priestorov pre svojich zamestnancov, ale najmä z dôvodu, že inštitút nemá v správe žiadne priestory a v súčasnosti užíva priestory v budove Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe zmluvy o výpožičke,“ poznamenal rezort práce.Vedenie týchto organizácií to však tiež odmieta. Okrem už spomínaných výhrad poukazujú aj na zjavne nevýhodné finančné podmienky. Riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládež Andrea Cisárová pre spravodajský portál povedala, že cena za prenájom, ktorú by platili v nových priestoroch, je niekoľkonásobne vyššia než tá, ktorú platia v súčasnosti.Podľa zverejnenej zmluvy dnes dávajú za prenájom približne 1 500 eur mesačne, uvádza portál. Aj preto zatiaľ návrh rezortu práce neprijali."Dostali sme takúto ponuku, avšak vzhľadom na krátkosť času navrhovaného termínu a podmienky sme boli nútení zaujať k návrhu negatívne stanovisko,“ skonštatovala Cisárová.Podobne pre spravodajský portál reagovala aj riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová. Tá ministerstvu práce oznámila, že s návrhom zmluvy, ako aj samotným sťahovaním zásadne nesúhlasí. "Dôvody neakceptovateľnosti vyplývajú jednak z charakteru ponúkaných priestorov, jednak z predložených zmluvných podmienok (náklady na prenájom a služby),“ vysvetlila svoj postoj pre Aktuality.sk.Porubänová zároveň dodáva, že Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2019 za priestory na Župnom námestí 5 – 6 celkovo zaplatil sumu 26 802 eur. A to vrátane vyúčtovaných nedoplatkov za energie. "Ide teda o sumu cca 2 230 eur mesačne,“ dodala pre portál.Ak by prikývla na sťahovanie, ktoré od nej žiada Richterov rezort, tak by náklady podľa návrhu zmluvy vzrástli na astronomickú sumu 148 842 eur ročne, teda približne 12 400 eur mesačne. "Čo je približne šesťnásobok doterajšej sumy,“ upozorňuje šéfka Inštitútu pre výskum práce a rodiny.Osobitnou kapitolou je podľa spravodajského portálu aj to, ako ministerstvo Jána Richtera (Smer-SD) práve tieto priestory vybralo. Ako tvrdí, rozhodujúcim faktorom nebola cena, ale blízkosť k sídlu rezortu. Výhodnosť zmluvy bola až na ďalšom mieste."V nových priestoroch máme napríklad zamestnancov sekcie kontroly, ktorých generálna riaditeľka sídli v budove ministerstva. Taktiež sú tam umiestnení zamestnanci Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch,“ konštatuje sa v stanovisku ministerstva. Richterovi úradníci dodávajú, že podľa smernice Európskej únie si mohli pri prenájme nehnuteľností uplatniť výnimku.Rezort vďaka tomu nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý v takýchto prípadoch prikazuje vypísať riadne výberové konanie. Možnosť ponúknuť priestory by tak dostali aj ďalšie spoločnosti.Ako uvádza portál, kroky ministerstva práce sa nepozdávajú riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu Zuzane Petkovej. Podľa nej vyvoláva pochybnosti, ak ministerstvo tlačí na podriadené organizácie, aby sa krátko pred voľbami presťahovali do podnájmu, ktorý bude niekoľkonásobne drahší ako doteraz."Navyše ide o budovu, ktorá aj v minulosti bola spojená s kauzou a jej vlastnícke pozadie bolo blízke Smeru. Dnes už síce má iného majiteľa, ale spôsob, akým si ministerstvo vybralo nové priestory, nesvedčí o tom, že by sa snažilo o najlepšiu a najhospodárnejšiu možnosť,“ poznamenala Petková pre spravodajský portál.Ak by totiž chcel rezort Jána Richtera konať v prospech verejného záujmu, podľa Petkovej by urobil súťaž a nevyhováral by sa na výnimku v zákone.