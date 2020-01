Bödöra údajne niekto zastrašuje a mal dostať aj výhražnú SMS, ktorá súvisí s prípadom Kuciak

Norbert Bödör bude vypovedať na súde

Kočnerov moták Tóthovi

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra, ktorý vlastní bezpečnostnú službu Bonul, zrejme niekto zastrašuje. Podľa zistení TV Joj mal dostať výhražnú SMS správu s obsahom, ktorý údajne súvisí s prípadom vraždy Jána Kuciaka. Pre obsah tejto SMS správy bol na nitrianskej pobočke NAKA podať trestné oznámenie.Miroslav Bödör je majiteľom nitrianskej bezpečnostnej služby Bonul, ktorej sa darí v zákazkách pre štát a na ich večierku bol aj Robert Fico. Bödör st. sa v minulosti pre Hospodárske noviny vyjadril, že firmu vedie jeho syn Norbert.Práve Norbert Bödör bude v pondelok vypovedať na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v prípade vraždy Jána Kuciaka. Jeho meno sa skloňuje v súvislosti so sledovaním novinárov. To, že mal byť do neho zainteresovaný, potvrdil vo svojej výpovedi pred súdom svedok Peter Tóth.„Prvýkrát som sa stretol v auguste 2018 s Norbertom Bödörom, na čo mi on povedal, že to zafinancoval, ale ešte nič nevidel. Na čo som ostal prekvapený, lebo som predsa vyrobil dve kópie na USB, ale potom som videl, kde boli,“ podotkol na základe predchádzajúcej výpovede svedok.Norberta Bödöra sa týka aj jeden moták, ktorý poslal Marian K. Petrovi Tóthovi.„Tento moták nemá význam bez kontextu. Mal som sa opýtať Bödöra, či by Robert Fico mohol požiadať Mamojku a ten aby následne prijal určité kroky v prospech Mariana K. Bolo to v deň majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2018, keď si ma zavolal pán Para (advokát pri zaznení svojho mena v súdnej sieti spozornel) a povedal mi, že Marian K. ma prosí, aby som v tejto veci zašiel za pánom Mamojkom. Tejto žiadosti som vyhovel a pánovi Mamojkovi som povedal, že ho pozdravuje pán Marian K. a prosí ho, či by sa mohol angažovať,“ uviedol Tóth.„Počas vykonávania sledovania som sa s nim nestretol. Až potom, keď bo vzatý Marian K. do väzby. Predmetom diskusie bolo, že Marian K. chcel vedieť, či by Bödör vedel zistiť, aké sú vyhliadky jeho prepustenia z väzby. Alebo či by vedel intervenovať u Šantu či Trnku. Na tieto odpovede boli zamietavé odpovede, lebo Kováčik sa mal vyjadriť, že aj keby chcel, tak by pán prokurátor Šanta zvolal tlačovú besedu,“ uviedol Tóth.„Popri tom sa ma Norbert Bödör opýtal, či ešte funguje sledovací tím. Ja som mu povedal, že pán Marian K. to rozpustil. Pán Bödör mi na to povedal, že on to len financoval a nič z toho nevidel. A aj napriek tomu, že ho to až tak nezaujímalo, sa opýtal, či by vedel tím znovu postaviť na nohy. Jeho ale nezaujímajú novinári, no skôr politici. Ale následne sme sa k tomu už nedostali,“ opísal svoj kontakt s Norbertom Bödörom Peter Tóth.