Rick Perry ostro kritizuje projekt Nord Stream 2

Vilnius 7. októbra (TASR) - Americký minister energetiky Rick Perry pri pondelkovej návšteve Litvy ostro kritizoval projekt nového plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka. Plynovod podľa neho predstavuje "veľký úder" pre diverzifikáciu a bezpečnosť energetického zásobovania Európy.povedal na konferencii vo Vilniuse. Nord Stream 2 spolu s diaľkovým plynovodom Turkish Stream z Ruska do Turecka podľa neho poskytne Moskve možnosť do konca desaťročia úplne zastaviť prepravu plynu cez Ukrajinu.Perry vo Vilniuse podporil väčší dovoz skvapalneného plynu z USA do Európy. USA chcú navyše posilniť svoje vzťahy s krajinami strednej a východnej Európy v oblasti energetiky. V tejto súvislosti Perry podpísal v nedeľu (6. 10.) s kolegami z Estónska, Lotyšska a Litvy spoločné vyhlásenie. USA a pobaltské štáty sa dohodli na užšej spolupráci v oblasti nových technológií, kybernetickej bezpečnosti a diverzifikácie dodávok zemného plynu.