Úrad špeciálnej prokuratúry úniky informácií vníma negatívne

Bratislava 7. októbra (TASR) - Úniky a následné medializovanie informácií z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vnímajú mimoriadne negatívne prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Vyplýva to aj zo Správy špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a z poznatkov ÚŠP o stave zákonnosti za rok 2018.Správu v pondelok prezentoval pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady (NR) SR špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Správa dostala od členov výboru zelenú.," píše sa v správe ÚŠP.Správa tiež obsahuje základné údaje o stave kriminality a skladbe kriminality v minulom roku a tiež údaje o trestnom stíhaní právnických osôb.Zo správy napríklad vyplýva, že v roku 2018 bolo zapísaných do trestných registrov 480 vecí. V porovnaní s rokom 2017 je to pokles o 80 vecí, oproti predchádzajúcim rokom ide však podľa správy o výrazný nárast." napísali v správe prokurátori.