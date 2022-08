Ricziová bude opäť kandidátkou na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ, treba však ešte súhlas vlády

Beatrix Ricziová

Ricziová získala magisterský titul v odbore právo v roku 2005 na Univerzite Komenského v Bratislave a v roku 2012 získala aj doktorandský titul v odbore právo.V roku 2002 začala svoju profesijnú kariéru ako právna asistentka v advokátskej kancelárii na Slovensku, kde pôsobila až do roku 2004. Od roku 2003 počas viacerých rokov vykonávala aj prekladateľské a tlmočnícke činnosti na podujatiach organizovaných obcou Stupava.V rokoch 2005 až 2006 pôsobila ako právnička na Inštitúte pre aproximáciu práva Úradu vlády SR a v rokoch 2007 až 2008 v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi Európskej únie na ministerstve spravodlivosti. V rokoch 2009 až 2022 zastávala Ricziová funkciu zástupcu SR pred súdmi Európskej únie. Od roku 2007 až do roku 2010 bola členkou Stálej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre občianske a obchodné právo a od roku 2012 do roku 2015 členkou slovenskej Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného.