Starostovia s primátormi protestovali a žiadali viac peňazí pre samosprávy. Náklady rástli rýchlejšie ako príjmy, odkázali

Náklady rástli rýchlejšie

Protesty aj v ďalších regiónoch

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Proti znižovaniu príjmov samospráv z podielových prostredníctvom daňového bonusu protestovali v pondelok v Trnave starostovia a primátori z regionálnych združení miest a obcí Trnavského kraja. Vládu vyzvali na zvýšenie príjmov miestnych samospráv v prípade zavedenia daňového bonusu, ako aj na reálny partnerský prístup k miestnej samospráve.Starostovia a primátori počas protestného zhromaždenia odmietli tvrdenia ministerstva financií o tom, že avizovaný nárast podielových daní bude v budúcom roku obciam a mestám postačovať na zvládnutie ich nákladov.„Je pravda, že v poslednom desaťročí príjmy rástli, ministerstvo však neanalyzuje, ako rástli výdavky. My máme zrátané, že tie náklady rástli rýchlejšie ako príjmy,“ povedal o dôvodoch protestu predseda ZMO regioónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice Maroš Sagan , ktorý je starostom Cífera v okrese Trnava.V budúcom roku môžu mať podľa neho menšie obce existenčné problémy, väčšie obce a mestá budú zasa redukovať investície. Odložiť tak môžu napríklad zvyšovanie kapacít v materských školách, výstavbu nových tried v základných školách či budovanie ďalších vodovodov a kanalizácií.Predseda Združenia miest a obcí Záhorie Peter Pobuda povedal, že v rámci šetrenia môže zatvoriť obecný úrad alebo materskú školu, nevie si však predstaviť, čo urobí so zariadením pre seniorov. „Ak nám štát nevykompenzuje nárast cien energií a platov, máme týchto seniorov vytiahnnuť na chodník? To sa nedá takto robiť,“ povedal dlhoročný starosta Mokrého Hája v okrese Skalica.Na protestné zhromaždenie Za stabilné a zdravé mestá a obce prišlo do Trnavy približne štyristo starostov, primátorov a zamestnancov obecných a mestských úradov. Podľa podpredsedu ZMO regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice Martina Červenku budú podobné protesty aj v ďalších regiónoch Slovenska, a samosprávy prídu svoju nespokojnosť v septembri prezentovať aj do Bratislavy.