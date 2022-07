Ricziová je novou dodatočnou sudkyňou Všeobecného súdu Európskej únie, dlho sa nedarilo obsadiť funkciu

Pôsobila ako právnička

Neúspešné pohovory

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Novou dodatočnou sudkyňou Všeobecného súdu Európskej únie za Slovensko je Beatrix Ricziová . Informoval o tom tlačový servis Súdneho dvora Európskej únie. Ricziová získala magisterský titul v odbore právo v roku 2005 na Univerzite Komenského v Bratislave a v roku 2012 získala aj doktorandský titul v odbore právo. V roku 2002 začala svoju profesijnú kariéru ako právna asistentka v advokátskej kancelárii na Slovensku, kde pôsobila až do roku 2004.Od roku 2003 počas viacerých rokov vykonávala aj prekladateľské a tlmočnícke činnosti na podujatiach organizovaných obcou Stupava. V rokoch 2005 až 2006 pôsobila ako právnička na Inštitúte pre aproximáciu práva Úradu vlády SR a v rokoch 2007 až 2008 v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi Európskej únie na ministerstve spravodlivosti. V rokoch 2009 až 2022 zastávala Ricziová funkciu zástupcu SR pred súdmi Európskej únie. Od roku 2007 až do roku 2010 členkou Stálej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre občianske a obchodné právo a od roku 2012 do roku 2015 členkou slovenskej Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného.Slovensko nedokázalo obsadiť post dodatočného sudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu od roku 2016. Naposledy poradný výbor Rady EÚ neodporučil Martinu Jánošikovú , ktorej chýbali roky praxe vo vysokých sudcovských alebo právnických pozíciách. Na súd poslalo Slovensko okrem nej aj ďalších štyroch kandidátov, zakaždým však neúspešne.Najprv neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka. Po nej neuspel ani expolitik Radoslav Procházka , ktorému poradný súdny výbor vyčítal nedostatočný morálny kredit. Ivan Rumana nepochodil pre slabú vedomosť o prejednávanej agende. Slovensko vyslalo aj Michala Kučeru , no ani jeho poradný výbor neodporučil.