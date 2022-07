Spoja sa eurovoľby s prezidentskými? Voliči by tak nemuseli chodiť k urnám dvakrát

Navrhujú zmeny v lehotách

K urnám by ste nemuseli chodiť dvakrát

Prezidenta by ste mohli voliť aj poštou

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR pripravuje spojenie druhého kola volieb prezidenta SR s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024. Za týmto účelom navrhlo zmeniť súčasné znenie Ústavy SR o niektorých lehotách týkajúcich sa prezidentských volieb.Ako vyplýva z materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania, voľbu prezidenta SR by mal predseda Národnej rady SR (NR SR) po novom vyhlásiť tak, aby sa prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta a nie 60 dní, ako je tomu v súčasnosti.Rezort takisto navrhuje, aby v prípade, že sa úrad prezidenta uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, šéf parlamentu vyhlásil voľbu prezidenta do siedmich dní tak, aby sa prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr do 110 dní odo dňa vyhlásenia voľby prezidenta. Momentálne je príslušná lehota stanovená na 60 dní.Rezort tiež navrhuje, aby v prípade zrušenia druhého kola prezidentských volieb predseda NR SR vyhlásil do siedmich dní nové voľby tak, aby sa uskutočnili do 110 dní od ich vyhlásenia. Momentálne je daná lehota stanovená na 60 dní.„Zámerom pripravenej novelizácie volebných procesov je okrem iného zosúladenie termínov konania volieb do Európskeho parlamentu a druhého kola voľby prezidenta SR tak, aby sa konali v rovnaký deň a v rovnakom čase, keďže obe voľby sa budú konať v roku 2024 a pri oboch voľbách zvolení kandidáti získavajú volebný mandát na rovnaké obdobie piatich rokov," uvádza rezort s tým, že voličom by sa týmto vyšlo v ústrety a nemuseli by chodiť dvakrát k volebným urnám.Predmetom pripravovanej novely volebných procesov by podľa ministerstva vnútra malo byť aj zavedenie spôsobu voľby prezidenta SR poštou.Voľba poštou totiž podľa rezortu predstavuje zložitý mechanizmus, ktorý je časovo náročný na prípravu ako aj na vykonanie. Zmeny ústavy by mali nadobudnúť účinnosť 1. marca 2023.